La Cámara de Diputados aprobó en general por 129 votos a favor y 125 en contra, con una abstención, la legalización del aborto, en medio de los aplausos de los legisladores que impulsaron el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y comenzó a debatir cada artículo en particular.



Luego de más de 23 horas de debate, la Cámara baja logró aprobar el proyecto y se encuentra discutiendo en particular la iniciativa que consta de 22 artículos.



Si bien inicialmente el tablero había marcado 131 votos favorables contra 123 en contra dentro del recinto, finalmente la votación resultó 129 contra 125, debido a que dos de los votos fueron mal registrados y se debió corregir el sentido de ambos sufragios.



Tras la aprobación de cada artículo en particular, el proyecto será girado al Senado, donde deberá seguir el mismo trámite, con la discusión en comisión de la iniciativa antes de llegar al recinto para eventualmente, y de contar con los votos necesarios, convertirse en ley.