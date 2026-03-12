La Libertad Avanza pidió analizar el desafuero de Carlos Cisneros, el diputado investigado por trata de personas

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados presentó un proyecto en las últimas horas para pedir que se analicen sanciones disciplinarias y el eventual desafuero del legislador de Unión por la Patria Carlos Cisneros, involucrado en una causa por presunta trata de personas.

La iniciativa es impulsada por la diputada nacional Lilia Lemoine y apunta a que la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, trate con urgencia la situación de Cisneros, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir del avance de la investigación judicial que involucra al legislador oriundo de Tucumán.

Perfil de Carlos Cisneros, el diputado investigado por trata de personas

Carlos Aníbal Cisneros es diputado nacional por Tucumán y secretario de Administración de La Bancaria, el sindicato que lidera Sergio Palazzo, también legislador nacional.

La investigación que lo involucra está en manos del juzgado federal a cargo del magistrado Guillermo Andrés Díaz Martínez y se deriva del denominado caso Vélez, surgido a partir de la denuncia de una joven por presunta violación grupal contra futbolistas del club de Liniers. En ese expediente los jugadores denunciados fueron sobreseídos, decisión cuestionada por la denunciante y por sectores que la acompañaban.

En este marco, la Justicia federal comenzó a indagar posibles delitos vinculados con trata de personas y manipulación de la víctima, lo que dio origen a una nueva investigación. En ese contexto surgió la línea que involucra a Cisneros y a otras personas que habrían participado institucionalmente en el acompañamiento de la denunciante.

El diputado rechazó las acusaciones y aseguró que el gremio brindó asistencia y contención a la denunciante, lo que generó conflicto con uno de los futbolistas involucrados, que presentó la denuncia por trata de personas luego del sobreseimiento en la causa por abuso sexual. En su defensa, el legislador sostuvo que el sindicato tiene la obligación institucional de asistir a víctimas de violencia mediante una secretaría especializada en derechos humanos y género.

Cisneros integra la conducción de La Bancaria, el sindicato que conduce Sergio Palazzo (Foto @SergioOPalazzo).

En este contexto, Lemoine presentó el proyecto en el que insta a que la Comisión de Asuntos Institucionales evalúe eventuales sanciones disciplinarias y/o el desafuero de Cisneros, para que pueda quedar a disposición de la Justicia si el proceso avanza. La solicitud se apoya en la información pública sobre la investigación penal en la que el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la citación a declaración indagatoria del legislador.

El documento también indica que el juzgado de Díaz Martínez notificó a la Cámara de Diputados sobre la situación procesal del diputado, en virtud de las inmunidades parlamentarias que protegen a los miembros del Congreso. Este procedimiento se aplica habitualmente cuando una causa judicial involucra a un legislador nacional.

La diputada Lemoine pidió a la Comisión de Asuntos Constitucionales que analice con urgencia el expediente que involucra a Cisneros y determine si corresponde avanzar con el desafuero.

El proyecto remarca que los fueros no son privilegios personales sino garantías institucionales para el funcionamiento del Congreso. Por ello, cuando la Justicia solicita medidas limitadas por las inmunidades, corresponde que la Cámara evalúe permitir el avance del proceso judicial.