Tras el ataque sufrido por la vicepresidenta de la Nación en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta, la presidenta de Madres de Plazo de Mayo, Hebe de Bonafini, cuestionó el accionar del personal de seguridad que protegía a Cristina Kirchner y exigió la renuncia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a quien calificó como "Inepto y descuidado".

Este jueves cerca de las 21hs un hombre, identificado como Fernando Sabag Montiel, le gatilló en la cabeza a escasos centímetros a la expresidenta Cristina Kirchner mientras saludaba a sus seguidores que la esperaban en la puerta de su vivienda.

Luego de ataque, varios representantes del arco político levantaron la voz condenando lo ocurrido. En este contexto, la presidente de Madres de Plaza de Mayo se pronunció sobre el ataque a Cristina y apuntó directamente contra el ministro de Seguridad Nacional por no haber podido cuidar correctamente a la titular del Senado.

Bonafini exigió la renuncia de Aníbal Fernández, al ser el encargado de dirigir de la fuerza de seguridad que se hizo cargo de la custodia de la vicepresidenta en los últimos días luego de los incidentes ocurridos el sábado pasado en la puerta de su casa en Recoleta.

"Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández. Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta. Hebe de Bonafini", publicó la cuenta oficial de la organización de derechos humanos.

¿Quién es el hombre que atacó a Cristina Kirchner?

El violento atacante, fue identificado como Fernando Sabag Montiel, de 35 años. De padre chileno y madre argentina, el hombre nació en San Pablo, Brasil y tiene domicilio en el barrio porteño de Flores. Su mamá, Viviana Beatriz Sabag, y se dedicaba a la venta mayorista de ropa, en tanto que falleció en 2017 a causa de un sindrome respiratorio.

Este jueves por la noche, Sabag Montiel quedó cara a cara con Cristina con un revolver en la mano y según pudo escucharse en un video difundido a través de las redes sociales como se gatilla frente a la humanidad de la funcionaria. Según revelaron, el arma tenía cinco balas en el cargador y ninguna en la recámara.

Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó atentar contra Cristina.

El sujeto fue detenido por el personal de la Policía de la Ciudad, tras ser reducido por los militantes de La Cámpora apostados allí como todos los días. Según pudo saber Crónica HD, el sujeto llevaría varios días haciendo inteligencia en rededor de la casa de la ex mandataria.

Sabag Montiel fue trasladado a una dependencia policial para llevar a cabo las correspondientes indagaciones. El caso está siendo investigado por la juez María Eugenia Capuchetti e interviene también la Fiscalía N°10.