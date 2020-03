Por Gabriel Calisto

Con duras críticas a la administración de María Eugenia Vidal, y optimismo por sus primeros meses de gestión, Axel Kicillof inauguró formalmente la temporada legislativa de la provincia de Buenos Aires. Durante su mensaje, el gobernador bonaerense adelantó que buscará sumarse a la Ofephi, el ente donde confluyen las provincias productoras de petróleo. Si bien no hay extracción, asegura que el hecho de refinar el 80% del petróleo del país en la provincia debería bastar para tener un lugar en ese selecto club, donde se definen entre otros temas las obras para potenciar el yacimiento de Vaca Muerta.

Siguieron su discurso desde diversos palcos su compañera Soledad Quereilhac, intendentes del PJ como Fernando Espinoza (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), además de Julio Zamora (Tigre) y Lucas Ghi (Morón).

Además, el mandatario provincial destacó -a tono con la discusión planteada por el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner- que se debe poner un fin a "las inequidades" respecto de la coparticipación y el reparto de fondos. Lo hizo tras señalar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un presupuesto que supera a la sumatoria de todos los 135 municipios provinciales, y advertir que mientras Horacio Rodriguez Larreta debe atender las necesidades de 3 millones de habitantes, él debe asumir le desafío ante casi 17 millones de personas.

Sentada a unos pasos de los ministros y bien cerca del gobernador, Estela de Carlotto -presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo- fue la más aplaudida en las presentaciones.

A diferencia del discurso del 10 de diciembre pasado, esta vez no estuvieron el presidente ni la vice, Cristina Fernández de Kirchner. Sí se mostró el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro. Detrás de escena se mantuvo Máximo Kirchner, que también llegó a La Plata junto a otros diputados nacionales como Andrés Larroque y Cristina Alvarez Rodriguez.

Durante poco más de una hora y media, Kicillof repasó el estado de la provincia y sostuvo que el cambio de prioridades dispuesto por su gestión ya se hace notar. "Puedo decir que en estos 82 días estamos poniendo en marcha la provincia de Buenos Aires, empezamos a hacer la diferencia", remarcó el gobernador, quien aseguró que al asumir el gobierno encontró una "situación de abandono".

El eje de su mensaje fue el repaso de la "tierra arrasada" que encontró en la administración provincial, de la que destacó "el estado de abandono y la desidia". "No hay nada peor para la provincia que el neoliberlanismo, del que Buenos Aires es víctima preferencial, por ser el corazón productivo del país. Nunca más al neoliberalismo", dijo antes de enumerar las críticas cifras de pobreza, destrucción de empleo, y caída de actividad en sectores industriales. "Hay 6.675.000 bonaerenses bajo la línea de pobreza, lo que representa el 38,4% de la población, y los más afectados son los niños, niñas y adolescentes", dijo.

Además, se refirió al problema de la deuda y destacó una vez más que trabaja en coordinación con el gobierno nacional. El tramo más encendido de su discurso fue cuando explicó que había suspendido un aumento del 25% en las tarifas eléctricas, y ordenó revisar el cuadro tarifario de las empresas.

En la previa del discurso, el jefe de gabinete provincial Carlos Bianco repasaba las críticas más agudas que tendría el mensaje, luego de compilar la información enviada por cada uno de los ministerios. "Era repasar los datos y no poder creer todo lo que se hizo mal", comentaba con algunos funcionarios.

Por último, el gobernador criticó a la oposición por los cambios que introdujeron al proyecto Impositivo del 2020 y los acusó de defender "al 1% más rico de la población. Así va a ser difícil", les dijo. Y destacó que "cuando insertamos recursos en los sectores menos favorecidos, cuando se crea empleo, de abajo, descubrimos que el derrame va de abajo para arriba. Si nosotros creamos poder de compra, le mejoramos la vida a la gente, le permitimos vivir, tener dignidad, va a consumir, va a comprar, y eso va a generar demanda, producción, va a generar producción y trabajo. Después de estos cuatro años, entendamos eso: la política de inclusión social es la mejor política de industrialización y de producción".

El dato de color posiblemente haya sido el furcio que cometió cuando habló de infraestructura y señaló que "hubo un abandonamiento", tras lo que se corrigió al instante, entre risas: "abandono se dice". Tras una pausa, destacó que pensaba hacer un chiste "pero estas son cosas serias".

Críticas y elogios

Concluido su mensaje, las repercusiones fueron tal como se esperaban: la oposición cuestionó que se centró sobre las críticas a la adminsitración anterior pero no tuvo propuestas, mientras los oficialistas señalaron la gravedad de la crisis que deben enfrentar.

"El gobernador llevó a cabo un discurso con imprecisiones y un tono innecesariamente agresivo" dijo el senador radical Alejandro Celillo, quien reclamó a Kicillof "entender que el diálogo y el consenso son herramientas fundamentales en esta etapa". Sin mayoría legislativa, el Frente de Todos debe negociar cada ley con Juntos por el Cambio, que practicamente controla el Senado. "Se dedicó a construir un relato y no explicó un plan de gobierno concreto", agregó.

"No somos un espacio que se maneje desde la chicana ni la agresión, es parte de lo que siempre nos distanció del kirchnerismo. Esperamos que esta vez el gobierno trabaje sobre la realidad y no sobre el relato", dijo por su parte Alex Campbell, ex funcionario de Vidal devenido en diputado provincial.

Por su parte, el jefe de gabinete Carlos Bianco remarcó que "fue un mensaje sólido, redondo, donde se describió el estado calamitoso que nos tocó encontrar y las prioridades de la gestión, que en estos pocos días ya empezó a revertir la situación".

La ministra de Gobierno, Teresa García dijo que llegar al Ministerio fue como “asumir en el infierno porque había deuda con proveedores desde hace ocho meses, sin insumos básicos para la salud”. “Es imposible intentar activar inmediatamente. Lo que sí estamos poniendo activos son programas relativos a la emergencia", agregó.