El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, describió como “espantoso” el accionar de la policía bonaerense en el operativo del partido entre Gimnasia y Boca en La Plata. Además, aclaró que su gestión “no promueve la violencia institucional” y reafirmó a Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad.

“La policía actuó de la peor manera”, aseguró el mandatario bonaerense sobre la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires y señaló que “está para proteger, no para agredir”.

Para explicar la gravedad del hecho en el estadio de Gimnasia, Kicillof planteó: “Tenemos cerca de 3.000 espectáculos deportivos en un año. No es lo que ocurre siempre en los partidos. Lo que pasó es muy particular”.

Incidentes en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Cabe recordar que los graves incidentes sucedieron el jueves pasado en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo, minutos después de comenzado el partido de la Liga Profesional de Fútbol. Un hincha del “Lobo” murió y se registraron varios heridos por impacto de balas de goma.

“Esto nos lleva a hablar de la violencia institucional. Y quiero ser muy claro, nuestro gobierno no promueve la violencia institucional, no la protege, no la encubre, no la oculta y no la tolera”, señaló durante una entrevista en el canal C5N.

Respecto a las consecuencias de la represión a los hinchas de Gimnasia, el titular del Ejecutivo provincial indicó: “Hubo ocho internados, tres con balas de gomas, a pesar de que hubo una cantidad de disparos infernal. Y hubo un muerto”.

“Castigar a los responsables”

“La decisión que tomé esa noche, inmediatamente, fue apartar de la Policía al jefe del operativo”, apuntó el gobernador y completó: “Esa persona es la que está detenida”.

En este sentido, Kicillof reiteró: “Los hechos fueron muy peculiares. Algo en particular pasó, que es lo que se está investigando”. “La justicia tiene todos los elementos, estamos a disposición. Tendrá que determinar si efectivamente hubo sobreventa, algo que pasa en muchos partidos”, consideró.

Represión a hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

De la misma manera, el mandatario planteó que la Justicia debe determinar: “Las responsabilidades, quién tomó cada una de las decisiones, cómo se diseñó el operativo, si era adecuado, si fue una orden lo que pasó, de quién fue, por qué duró tanto”.

“Acá hay un hecho a investigar y a castigar a los responsables”, insistió Kicillof y aclaró que

Sergio Berni seguirá a cargo del Ministerio de Seguridad. “Hay que ver si fueron decisiones individuales o si actuaron bajo órdenes”, apuntó.

“Dijo inmediatamente que la policía actuó mal, no dijo que el operativo había sido impecable”, consideró sobre el funcionario y destacó que separó de la fuerza al efectivo que disparó a un camarógrafo que transmitía en vivo los incidentes.

“No está acusado de ningún hecho, se presentó en forma inmediata en el lugar”, completó sobre el futuro de Berni. También agregó: “Nos pusimos a disposición de la familia de la persona fallecida (César Regueiro), que estuvo acompañada desde el primer momento”.

“Creo que una vez que lo determine la Justicia, yo voy a actuar como tenga que actuar”, completó sobre el ministro y los miembros de la policía bonaerense. “Pido la máxima severidad”, solicitó Axel Kicillof a las autoridades a cargo de la causa.