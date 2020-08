El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo este lunes que "más tarde o más temprano saldrá a la luz qué fue lo que pasó" con Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido el 30 de abril último tras salir de su casa de la localidad de Pedro Luro, tildó de "inescrupuloso" a uno de los abogados de la familia.



"Seguramente más tarde o temprano va a salir a la luz qué fue lo que pasó y por qué en algún momento hubo un interés más importante que encontrar con vida a Facundo", expresó el funcionario, quien se encuentra contagiado de coronavirus, en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Mitre.

.



Por otro lado, afirmó ser "muy respetuoso del dolor de la madre" del joven, Cristina Castro, y sostuvo que "tiene todo su derecho a pensar lo peor".



No obstante, apuntó contra uno de los letrados que representa a la querella: "Cuando comenzamos a investigar, apareció este abogado (Leandro Aparicio) a decir que era una desaparición forzada. La Justicia entendía que no había ningún elemento para inculpar a la policía pero así y todo tomamos la decisión para que la justicia federal se pueda hacer cargo de la causa y darle tranquilidad a la familia", sostuvo.

Según el ministro bonaerense, "en el medio de la investigación el abogado llevaba todo tipo de acusaciones, la semana pasada había pedido la detención de varios miembros de la policía y del intendente de Villarino, y la jueza federal, en una resolución muy contundente dijo que eso era inviable porque no había ningún elemento de prueba que pudiera sostener esa hipótesis".



"Uno se siente a veces ofendido por todas las cosas que dice la familia o un abogado inescrupuloso que además, obviamente, cuando esto pase va a tener que dar muchas explicaciones porque son muchos que están empezando causas por injurias", dijo Berni.

.



En este marco, aclaró: "Soy muy respetuoso del dolor de la madre, no hay ningún tipo de explicación que conforme y tiene todo su derecho a pensar lo peor y la responsabilidad nuestra es de acompañarla en ese dolor y jamás me atrevería a discutir".



Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de que el cuerpo hallado el sábado último haya sido "plantado", como señalan desde la querella, el funcionario afirmó que será la Justicia la que determine si es así o no.

"Fácticamente es posible; la justicia determinará si eso fue o no así", señaló al respecto, mientras que negó que la noche del hallazgo haya hablado con el fiscal o juez de la causa.



"Eso es parte de todas las mentiras que se vienen sumando a la causa. Estamos a muy poco de que la justicia, a través de su sentencia, pueda determinar qué fue lo que pasó". concluyó.