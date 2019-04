El juez Claudio Bonadio intimó a la editorial Sudamericana, firma que imprimió el libro “Sinceramente” de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a que entregue una copia del contrato con la senadora.



Es que Bonadio le informó a la editorial que, en el marco de la causa de los cuadernos, pesa sobre la dirigente de Unidad Ciudadana una inhibición general de bienes que implica que cualquier ingreso de la ex presidenta queda automáticamente afectado a las medidas cautelares sobre sus bienes.



Bonadio también le advirtió a la editorial que no puede efectuar pagos a nombre de la ex presidenta y el dinero de la recaudación, de acuerdo al contrato firmado, debe depositarse en una cuenta del juzgado.



El libro de Cristina Kichner fue lanzado al mercado sorpresivamente la semana pasada y ya es un éxito editorial. En las primeras 48 horas ya agotó su primera impresión. Con 594 páginas divididas en diez capítulos, Cristina Kirchner dedica gran parte de su relato a sus causas judiciales y apunta al propio Bonadio al que trata de sicario.



La edición se vende a 600 pesos en las librerías. Por su parte, el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, se volcó a las redes sociales para realizar un descargo sin dar precisiones: “Antes de hablar de Bonadio debieran ver el contrato con la Editorial. Quizá se lleven una sorpresa”, escribió en su cuenta de Twitter.



Antes de hablar de Bonadio debieran ver el contrato con la Editorial. Quizá se lleven una sorpresa. ✊ — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) 29 de abril de 2019 Confirmado. @CFKArgentina no ha cobrado ni un centavo de su libro “Sinceramente”. Bonadio firmó un oficio de persecución abstracto como los allanamientos. Evidentemente antes de su licencia demostró que es un ignorante. Claro, de libros y Editoriales, Bonadio no sabe niente. pic.twitter.com/YdDQFzWjTA — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) 30 de abril de 2019