Por Luciano Bugner

@lucianobugner

Faltan más de seis meses para que venza el plazo de la presentación de los precandidatos, pero la carrera electoral ya está en marcha. Y en medio del mar de nombres, la CGT, lentamente, empieza a definir sus candidatos. "Yo eligiría al Frente Renovador", disparó ayer Carlos Acuña.

En la vereda opuesta se ubica el moyanismo -nucleado en el Frente Sindical- que busca posicionarse detrás de Cristina Fernández de Kirchner, catalogada como "pasado" para la mesa chica cegetista. "A Cristina la pongo en una mesa de discusión con todos los dirigentes que tienen votos, pero yo elegiría a Sergio Massa", apuntó, en declaraciones con "El fin de la metáfora" (AM 710), Carlos Acuña, uno de los líderes de la central obrera.

El dirigente está en línea con sus pares de la CGT, para quienes la senadora de Unidad Ciudadana "es cuestión del pasado". Es que en los pasillos de Azopardo se escuchó señalar: "Preferimos un peronismo unido para el 2023, y no llegar todo desarmado al año que viene".

Para Acuña, la ex mandataria nacional "es una militante más del peronismo", pero tiene poder a la hora de negociar la unificación del espacio. Los gobernadores -agregó- "tienen la posibilidad de hacer la unidad" y "si no la hacen es porque hay una falta de capacidad para pensar en grande".

Y ese "poder de negociación" que Acuña describió lo manifestó, en las últimas horas, el ex gobernador de La Pampa, Rubén Marín. El líder de la mesa de acción política el PJ reconoció que "el miércoles pasado hablé con Omar Plaini (Canillitas) y me planteó de ir a ver a Cristina. Preferí dejarlo para más adelante, para la semana que viene, porque necesito de algún tiempo para hacerme de información interna que me servirá a la hora de estar con ella".

El nexo entre el kirchnerismo con el peronismo es el Frente Sindical para el Modelo Nacional, liderado por Hugo Moyano, Ricardo Pignanelli (Smata) y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, curiosamente de origen radical. "Coincido con Cristina. Hay que dejar de lado las ideologías y unirnos como sea", sentenció, días atrás, el líder de Camioneros.

Pablo, su hijo, reconoció que para los próximos días no se descarta una reunión con Felipe Solá ya que desde Camioneros reconocen solamente dos nombres como límite: Mauricio Macri y Juan Manuel Urtubey. No fueron menores las palabras que, el sábado en Ferro, expresó Juan Grabois (CTEP) a El Destape.

En la nueva presentación del espacio Frente Grande, el dirigente social dijo que la senadora nacional "es la garantía de la anulación del programa neoliberal y el pacto con el Fondo Monetario Internacional". Llega fin de año y las reuniones se debilitan. La CGT tiene en deuda un nuevo encuentro con Roberto Lavanga, para muchos, el próximo vicepresidente. ¿Con quién la fórmula? Una incógnita. Eso depende de la muñeca negociadora del moyanismo.