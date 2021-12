La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo este lunes que "hay perspectivas optimistas de que la variante de coronavirus Ómicron, aunque sea muy transmisible, no genere un problema para la salud pública", luego de que el domingo por la noche se confirmara el primer caso de un hombre de 38 años, residente de San Luis, que regresó de un viaje laboral que realizó en Sudáfrica.



Sobre dicho paciente, Vizzotti especificó que "el hombre estaba aislado en su casa, y en el momento que le avisaron (que había estado con personas que tenían diagnóstico de Covid en Sudáfrica) se acercó al sistema de Salud de San Luis que también reaccionó rápidamente; está asintomático, con dos vacunas y con antecedente de Covid-19 en marzo de este año".



"En cualquier momento podía entrar la Omicrón, porque la movilidad global, si bien no está normalizada, está en proceso de aumento; algunos países comenzaron a secuenciar en forma retrospectiva y encontraron la variante desde antes que se detectara en Sudáfrica, así que es posible que sean más países los que ya la tienen y que no lo sepan", dijo la funcionaria en declaraciones a radio Futurock.

.

No obstante, y frente a la alta tasa de vacunación de la Argentina, Vizzotti sostuvo que "hay perspectivas optimistas de que la variante Ómicron, aunque sea muy transmisible, no genere un problema para la salud pública; eso es lo que buscamos, no buscamos que no haya casos, sino que sean lo más leves posibles".En relación a las características de la nueva variante, la ministra señaló que “si bien tiene más mutaciones -incluso que Delta- en un área relevante del virus,”.No obstante, indicó que “y añadió que "si pensamos la cantidad de personas que tuvieron Covid reportado, más los asintomáticos, la mayoría de la población vacunada ya tuvo contacto con el virus, lo que también refuerza su respuesta inmune".

.

Vizzotti, sobre el pase sanitario nacional

La ministra de Salud ratificó que desde el Ejecutivo nacional se está trabajando para tener "el pase sanitario listo para esta semana" e indicó que, si bien las jurisdicciones comenzarán con la situaciones de mayor riesgo como los eventos masivos en lugares cerrados, luego cada provincia "podrán solicitarlo en las actividades que consideren convenientes".



"Lo que hablamos la semana pasada en el Cofesa (Consejo Federal de Salud) es que era el momento de implementar el pase sanitario para estimular la vacunación en quienes la postergaron -ya que hay un porcentaje importante de la población que se dio la primera dosis y aún no la segunda- y el otro tema es disminuir el riesgo en las actividades", expresó la ministra en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.



Entre las actividades que representan un mayor riesgo, Vizzotti señaló a los eventos masivos, sobre todo en lugares cerrados. "Por eso, seguramente en esta primera instancia las jurisdicciones lo aplicarán en la situación de más riesgo y, después, cada jurisdicción podrá solicitarlo en las actividades que considere conveniente", sostuvo.

.

A modo de ejemplo, destacó quee indicó que a nivel nacional la herramienta buscará estar lista para "esta semana".Consultada sobre la obligatoriedad de la vacunación que se impuso en otros países, la ministra señaló que “en primer lugar, en la Argentina tenemos más del 92% de las personas mayores de 18 años que iniciaron el esquema y el 80% con las dos dosis""Entonces -continuó- nuestra situación es bien diferente a la de otros países del Hemisferio Norte porque primero están en invierno; segundó están con la presencialidad escolar con bajas temperaturas; tercero, no vacunaron menores de 11 años, y cuarto, tienen un porcentaje grande de la población que no adhiere a las vacunas".Frente a estas diferencias, la ministra señaló que "