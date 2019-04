La diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió fustigó este viernes a los dirigentes del oficialismo que "en momentos difíciles no sostienen" al presidente Mauricio Macri, al afirmar que esa actitud le provoca "asco".



"Me dan asco los dirigentes que en momentos difíciles no sostienen a nuestro Presidente de la República", señaló Carrió en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Facebook y también en su perfil en Twitter.



En ese sentido, la legisladora afirmó: "Yo estoy acá (en Córdoba) para sostener al Presidente y a su candidatura. Y para sostener la candidatura a Gobernador de Mario Negri. Nosotros nacimos para la lucha, no para la especulación".



La cofundadora de Cambiemos volvió el último jueves a Córdoba tras sus polémicas declaraciones sobre el fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota, para sumarse a la campaña del radical Mario Negri, de cara a las elecciones provinciales del 12 de mayo.



Carrió suspendió el miércoles su gira por la provincia mediterránea y retornó a Buenos Aires para encarar su defensa en el marco de la sesión que se realizó en la Cámara de Diputados, en cuyo transcurso recibió duras críticas por su expresión "gracias a Dios se murió De la Sota".



Tras ejercer el pasado jueves su defensa en el recinto, Carrió subió la puesta con la publicación de una foto en Twitter donde aparece en el piso con los pies para arriba con la frase: "Acá estoy tirada por los golpes del kirchnerismo".

