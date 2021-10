Juan Martín Mena, actual viceministro de Justicia, sostuvo que fue "la primera vez en seis años" que se sintió escuchado por la Justicia luego del fallo en el que fue uno de los sobreseídos por inexistencia de delito en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA y sostuvo que hubo un "objetivo político" detrás de la misma.

.

por un tribunal por jueces imparciales y se resolvió de la única manera posible", afirmó en diálogo con El Destape Radio. En ese sentido, Mena sostuvo que "" porque el problema no era la falta de pruebas sino que "nunca hubo un delito"."Eso fue lo que denunciábamos, pero, que durante años avanzó con un objetivo político", apuntó.En un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral, la vicepresidentafue sobreseída ayer por inexistencia de delito junto a los demás acusados en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.Los juecessobreseyeron a la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado; al procurador del Tesoro de la Nación,; al senador; al viceministro, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 387 carillas.

En sus declaraciones, Mena sostuvo que "no hay nada que festejar" y lamentó que el excanciller Héctor Timerman "no estuviese presente ayer para ver el final de esta causa".



"Eso nos genera un dolor irreparable. (El procurador del Tesoro) Carlos Zannini pasó meses preso por una causa donde no había delito", indicó y agregó que aunque hay que reconocer que "hay sectores de la Justicia que no estuvieron involucrados", en este momento tiene un "conjunto de sensaciones encontradas" que invitan a redoblar los esfuerzos para que "una cosa así no vuelva a suceder nunca mas".



"Falta mucho para que la Justicia argentina vuelva a su cauce normal, que es ni más ni menos que la aplicación del derecho", apuntó. En tanto, el viceministro de Justicia explicó que las querellas todavía "tienen la posibilidad de apelar este fallo" para que sea revisada por la cámara federal de casación penal, pero aseguró que "el fallo es contundente".

.

"Esta causa. Todas las instancias ratificaron la inexistencia de delito, no había una sola prueba de lo que se estaba sosteniendo", detalló.Además, consideró que se trató de una "manipulación judicial" del expresidentepara "reabrir una causa fenecida", algo prohibido por la Constitución nacional.