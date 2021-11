A tres semanas de haber congelado los precios de 1.432 productos, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, destacó este martes que la medida se está cumpliendo en alrededor del 80%. No sólo eso: también dijo que evalúa aplicar el mismo esquema para controlar los medicamentos. "Me parece que se necesita una intervención del Estado similar al acuerdo de precios en productos esenciales”, señaló.

Después de advertir que la "Argentina no puede quedar encorsetada a los planes de negocios de 30 empresas", Feletti resaltó que el congelamiento de precios en productos de consumo masivo se cumplió "en casi 80%" en la primera semana de aplicación. "Para un comienzo es aceptable. Igual estamos presionando para ampliar y subir ese margen", expresó el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Feletti admitió que hubo "mucha tensión" con algunas empresas para llevar a cabo la medida. "La elite tiene que comprometerse con un país viable, si no hay una canasta alimentaria básica de 1.500 productos en un país que produce alimentos, estamos en un problema", consideró el secretario de Comercio Interior.

"Me sorprendió mucho la postura de las cúpulas empresarias, uno esperaba un destrabe mucho más fácil y mayor acompañamiento inicial, ahora hay acompañamiento a partir de habernos sentado mano a mano con las empresas, haber hablado con las grandes empresas, con mayoristas, hemos logrado sedimentar la medida", continuó Feletti. "Tenemos por delante la primera fiesta después de pandemia, la gente va a querer festejar, no la frustremos", agregó.

¿Control de precios en medicamentos?

En otro orden, Feletti dijo que analiza supervisar los precios de los medicamentos. "Vamos a revisar esa situación. Si no, no hay política de ingresos que se sostenga. Nadie dice que las prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero esto es así”, manifestó.

Con ese objetivo, el secretario de Comercio mantendrá en las próximas horas reuniones con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y autoridades del PAMI. “No puede haber consumos esenciales, como alimentos y medicamentos, que no tengan algún grado de regulación del Estado, no pueden quedar librados a la asignación de recursos que hace el mercado”, resumió.