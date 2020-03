El presidente Alberto Fernández confirmó que dictará entre el jueves y el viernes un Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) para suspender los desalojos y ejecuciones hipotecarias y congelar por seis meses los precios de los alquileres y los valores de las cuotas hipotecarias, debido a las dificultades del Congreso para sesionar en medio de la pandemia de coronavirus.

Todas estas iniciativas fueron impulsadas por el jefe de Estado para aliviar la situación de inquilinos y tenedores de créditos hipotecarios afectados por el impacto económico de la pandemia. En un reportaje en la TV Pública, y al ser consultado sobre que si su propuesta se aplicará por un DNU, Fernández dijo: "Eso está saliendo entre hoy y mañana" con el objetivo de "sacar presión a la gente en un momento difícil".

"La idea es que los alquileres no crezcan, no aumenten, porque la gente está trabajando menos y que no se produzcan desalojos porque si la gente se demora, es porque le cuesta tener el dinero para pagarlo", agregó. Fernández además defendió la propuesta de congelar el valor por seis meses de las cuotas hipotecarios, ya que "si se aumenta por el costo de vida, se le complica pagarlo también porque los ingresos de todos se han resentido".

Se retoma la actividad parlamentarias

En forma previa, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había informado que el congelamiento de los valores de los alquileres y préstamos "se van a disponer por un DNU" porque "tiene que estar vigente antes del 1 de Abril y había muchas dificultades para hacer un sesión antes de esa fecha".

En una nota en America 24, Massa dijo que en la cámara baja, debido a las medidas preventivas para mitigar la epidemia, hay legisladores que "forman parte de la población de riesgo y había muchas dificultades para que puedan viajar a Buenos Aires por los retenes que hay en las rutas" y "necesitamos esa ley urgente".

También señaló que aún no se trató el proyecto para poder realizar sesiones en forma virtual y confirmó que mañana se realizará una videoconferencia con los presidentes de bloques para avanzar en la tarea parlamentaria. Massa y los jefes de los bloques parlamentarios habían manifestado la voluntad de buscar los mecanismos para realizar una sesión en la Cámara de Diputados, pero en el Senado ya había señalado que era muy complicado poder deliberar en un marco de aislamiento.

En tanto, el jefe del bloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, aseguró que las medidas previstas por el gobierno nacional como el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus pueden adoptarse a través de decretos de necesidad y urgencia, ante las dificultades para reunir al Congreso.

.

Mayans, en declaraciones a Radio El Destape, afirmó además que mantuvo diálogos con el jefe de la oposición en el Senado, Luis Naidenoff, y que le manifestó el "compromiso" de su bancada de "acompañar" las medidas de emergencia tomadas por el presidente Alberto Fernández.

El jefe de Estado había anunciado el día miércoles el envío de un proyecto de ley para congelar los valores de alquileres, créditos, y prohibir por seis meses las ejecuciones, ante las dificultades económicas derivados de la pandemia del Covid-19.

En una entrevista con Telefé, Fernández dijo: "Estamos mandando un proyecto del Ejecutivo congelando por 180 días alquileres, impidiendo desalojos; y en materia de crédito hipotecario, prohibiendo ejecuciones hipotecarias y congelando cuotas. Estamos estableciendo un sistema por el cual los ajustes que deban hacerse se puedan prorratear en lo que queda del contrato".