Una nueva edición de “Almuerzos en Crónica” se llevó a cabo este jueves con la presencia del sindicalista Héctor Daer, los dirigentes políticos Julio Bárbaro y Alicia Ciciliani y la docente universitaria Marisa De Petris junto con autoridades del Grupo Crónica. La crisis económica y el panorama político de cara a las próximas elecciones fueron los ejes del debate y el intercambio de ideas en busca del camino hacia un país mejor.

“Recreamos perspectivas, esperanzas y debatimos políticas a futuro, que quizás hoy desde el gobierno y ante la crisis se deberían estar discutiendo y no se discuten”, aseguró Daer, secretario general de la CGT, y agregó: “Coincidimos en que hay una situación muy crítica, creemos que hay una inacción desde el punto de vista político desde quienes gobiernan, creemos que tendrían que tener otra mirada y reconocer lo que está pasando”.

Por otro lado, Ciciliani también expresó estar muy preocupada por la situación actual. “Tengo un contacto cotidiano con el sistema productivo, y estamos viviendo en una Argentina donde se promueve la especulación financiera por sobre la producción. Hace muchos meses que la producción está parada, se está produciendo con la capacidad instalada al 50%, estamos viendo despidos y estamos viendo un problema en la estructura de costos del sector muy fuerte”.

La ministra de Producción de Santa Fe además aseguró: “No se visualiza en el gobierno nacional una estrategia de apoyo a la salida de la crisis vía el aparato productivo. No hay otra forma de salir de la crisis que creciendo”. En cuanto al sector educativo, la profesora y docente universitaria Marisa De Petris expresó: “Estamos necesitando un sistema universitario que esté verdaderamente comprometido con el desarrollo social y el desarrollo del país, y que vincule el mismo con el progreso y con las libertades sociales, con las inclusiones dentro de la sociedad”.

En este contexto, Julio Bárbaro, licenciado en Ciencias Políticas y ex diputado nacional por el peronismo, dijo sobre la posible candidatura del actual Presidente en las próximas elecciones generales: “No sé cómo Mauricio Macri va a elegir la coronación de su fracaso, si se va a ir antes o no. Si insiste en ser candidato va a llevar a su gente a una derrota atroz. Si se baja hará un gobierno débil, pero por lo menos pondrá al PRO por encima de su persona. Si la fuerza está viva, saca a la conducción, y si no tiene la energía para sacarla, es que murió la fuerza”.