El aumento de casos y muertes en Europa por la cuarta ola de coronavirus comenzó a preocupar a nive local. Y en ese sentido, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, vaticinó este jueves que el próximo verano podría haber algún tipo de rebrote en el país, por lo que recomendó "continuar usando el barbijo" en los espacios cerrados o con amplia concentración de personas.

"Puede haber una ola (de contagios), sobre todo porque empieza a hacer mucho calor, hay aire acondicionado en lugares cerrados. Por eso, hay que ser muy cuidadosos, seguir usando el barbijo y mantener la ventilación en lugares cerrados", advirtió Kreplak en declaraciones radiales.

Además, el ministro de Salud bonaerense planteó la necesidad de dar "un debate social" respecto a restringir la circulación de quienes no se hayan vacunado contra el Covid-19. "Es una discusión que debemos darnos, no solo sanitaria, sino que debe atravesar a la sociedad en general y yo lo haría ahora para llegar preparados (ante la posibilidad de otro ola) y creo que la discusión es si se pone o no en riesgo a los demás", sostuvo.

"Hay que discutirlo, hay que lograr concientizar, mucha gente no se vacunó y no porque esté en contra de las vacunas, sino porque está esperando y no deseamos que llegue demasiado tarde (a la inoculación) y después se tenga que arrepentir", aseveró.

La situación del COVID en Europa nos hace reflexionar que tenemos una oportunidad: vacunar a toda la población antes del otoño para evitar una nueva tragedia. Mayores de 18 y mayores de 12 con factores de riesgo tienen vacuna libre, el resto se registra en https://t.co/XIgvDgRkGX pic.twitter.com/TgV7sgetxu — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 25, 2021

Al ser consultado si el verano podría haber un rebrote de coronavirus, Kreplak comentó que, en el caso del distrito bonaerense, hace alrededor de seis semanas que los casos suben y bajan por lo que continúa "monitoreando la situación". "En la provincia tuvimos unos 350 casos por día promedio semanal y ahora estamos en 460, es decir que ascendió un poquito, por lo que seguimos testeando", acotó el funcionario, tras lo cual señaló que "la preocupación tiene que ver con lo que estamos observando en el hemisferio norte", donde hubo incremento de casos.

Preocupación por los niños no vacunados

Kreplak volvió a expresar su inquietud porque cerca del 35% de los niños de 3 a 11 años no estén anotados para vacunarse contra el coronavirus y pidió "sentarse a reflexionar" sobre la importancia de que la población esté inmunizada antes de que arribe el próximo invierno.

"Tenemos anotados 65% de la población de entre 3 y 11 años; es decir que hay un 35% de chicos que no lo han hecho", aseguró Kreplak, quien atribuyó esa situación a la falta de información y al miedo que pueden tener algunos padres ante la inmunización, entre otros factores.