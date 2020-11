El plan integral y gradual de puesta en marcha en la Ciudad da un nuevo y opulento paso el mes que viene. Las autoridades porteñas anunciaron la apertura al turismo nacional e internacional, actividad que el año pasado dejó casi 2.500 millones de dólares. Sin el cumplimiento de la cuarentena, desde la gestión de Horacio Rodríguez Larreta apuestan a la responsabilidad individual de los visitantes.

Son dos las fechas claves que la gestión porteña tiene en agenda: el 8 de diciembre, con la llegada por vía terrestre a la terminal Dellepiane (ubicada en Flores) y de vehículos particulares; y el 15 de diciembre, con el arribo en Ezeiza, ya que Aeroparque se encuentra en refacciones y El Palomar no está habilitado.

“Esperamos estadías promedio cortas. Para las fiestas suelen ser entre 6 y 7 días. Por fuera de esas fechas, entre 2,5 y 3 días”, dijo en un zoom con periodistas Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad.

Bares porteños, a la espera de un mayor movimiento (Pablo Villán).

La actividad dejó números records el año pasado, ya que llegaron a Buenos Aires 2,9 millones de turistas internacionales (lo cual representó una recaudación de 1.830 millones de dólares). “El gasto promedio fue de 780 dólares”, resumió Robredo. Si bien la temporada 20/21 es atípica por lógicas razones, el optimismo en Uspallata es que la mayoría de los turistas internacionales fueron de mercados regionales, es decir, los autorizados a la fecha por Nación. Brasil, Uruguay, Chile y América del Norte, los principales turistas.

.

En relación con el turismo nacional se recibió a 6,9 millones de personas, que gastaron alrededor de 645 millones de dólares. La gestión porteña no vaticina números, pero realza el motor económico del rubro.

Actualmente en el territorio porteño hay unos 39 hoteles, 27 agencias de viajes y 3 locales gastronómicos que cuentan con Safe Travel (protocolo creado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismos que establece normas regulatorias). “La Ciudad se preparó. Esto no significa poner en riesgo el trabajo de meses de esfuerzo y cuidado”, resumió Felipe Miguel, el Jefe de Gabinete de la Ciudad.

¿Qué dice el protocolo?

Para los turistas internacionales (solo autorizados arribos provenientes de Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay exclusivamente por vía aérea. Los turistas de Uruguay pueden ingresar por vía aérea y fluvial) se obligará a la presentación de una declaración jurada online. En este punto se suma el requisito de Nación, que es la realización de un test en origen con 72 horas de anticipación.

Además se pide contar con un seguro médico con cobertura Covid-19.Y en el arribo en Ezeiza o en la estación fluvial se hará un testeo de saliva. “Los turistas internacionales podrán continuar su viaje y no deberán esperar el resultado en el aeropuerto. Los visitantes solo deberán aislarse en caso de dar positivo o ser contacto estrecho”, aclararon funcionarios en un encuentro virtual.

El control será a través de un test de saliva (Carlos Ventura).

El test tendrá un valor de $2.500 para el turista internacional. En el caso de los argentinos que regresen al país y tienen como destino la Ciudad, el test será cubierto por la cobertura que tengan. Luego de 12 horas, se le informará al visitante el resultado del test.

Para el turismo nacional y residentes que regresen a la Ciudad, la entrada también podrá ser en micro, tren o vehículo particular. “Los que lleguen en auto particular o tren deberán realizar el test dentro de las 24 horas en cualquiera de los puntos de testeo habilitados por el Gobierno porteño”, destacaron. Para ello trabajan a contrarreloj con Enacom y Telefónica. “Si en 72 horas no te conectas con una antena de la Ciudad vas a recibir un mensaje para la realización del estudio”, aclararon desde la Secretaría de Transporte.

“El test será cubierto por la cobertura que cada argentino tenga. Los menores de 12 años están exentos del testeo. El test será gratuito para personas con discapacidad, jubilados y personas que reciben asistencia estatal”, aclaró Ciudad.

L.B.