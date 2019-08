La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que el presidente Mauricio Macri "hizo lo que cada sector económico le pedía" y ejerce "un gobierno empresario", al exponer en la Universidad Nacional de La Plata. El acto fue seguido por más de dos mil personas que se congregaron en las afueras de la casa de altos estudios.

La ex presidenta consideró que quien dice que "una devaluación no se puede transferir a los precios no entiende nada".

En alusión a las PASO, Cristina reflexionó: "Sabíamos que íbamos a ganar pero no por esta diferencia. El resultado de las elecciones es el resultado de las políticas que llevó a cabo este Gobierno desde 2015. Si hubiesen hecho las cosas bien, tal vez no ganábamos y ellos hubieran sido reelectos".



Hermoso día ☀️ En un rato presentamos Sinceramente en La Plata. Ya estoy en camino. pic.twitter.com/L9WELKIsFK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 31, 2019