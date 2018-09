En los tribunales federales de Comodoro Py, Cristina Kirchner se presentó a las 10:30 tras ser convocada para prestar declaración indagatoria por la causa por presunto lavado de dinero y presentó un escrito.



Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens le ordenaron al juez federal de primera instancia Sebastián Casanello que citara a Cristina a declaración indagatoria en el marco de la causa por presuntas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la financiera SGI.

Primer tuit.



En las redes sociales, la ex mandataria escribió antes de presentar el escrito: "Por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita".



Luego siguió escribiendo.

Terminado este tuit, compartió el escrito.

Las frases destacadas del escrito

El escrito completo

"El juez que me cita reconoció, en cuatro oportunidades, que no hay ningún hecho ni prueba que me vincule con la causa a su cargo. Pero tuvo que llamarme a indagatoria porque se lo ordenó la Cámara a pedido expreso de la UIF que, por decisión de, está a cargo de, ex asesor del FMI. O sea: es una indagatoria a pedido. Más claro, echale agua.", concluyó y presentó."Me encuentro frente a jueces que carecen del atributo básico para ejercer la jurisdicción y desarrollan en mi contra lo que se denomina un 'proceso ofensivo' en el cual en lugar de buscarse de manera imparcial la verdad se convierte al imputado en un enemigo"."Lo que resulta aún más grave es que se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido"."No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma"."Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, cono con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina"."Jamás fui cliente de “La Rosadita” (SGI) -que tanto alboroto mediático ocasionó-, como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por"."Jamás tuve noticia de la existencia de aquellas sociedades ni mucho menos participé en la operación de compraventa de acciones a la que se hace referencia".