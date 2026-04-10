Hotesur: Casación rechazó un pedido de Cristina Kirchner para apartar a la UIF como querellante

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible los recursos interpuestos por Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Romina Mercado, Patricio Pereyra, Fabián De Sousa y Cristóbal López, para evitar que la Unidad de Información Financiera (UIF) continúe como querellante en la causa "Hotesur".

Los jueces Daniel Petrone y Javier Carbajo coincidieron en que la resolución no constituye una sentencia definitiva, lo que impide elevar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.

En contraste, la jueza Ángela Ledesma votó en disidencia al considerar que existía una cuestión federal suficiente para habilitar la vía extraordinaria.

El debate por el decreto de Javier Milei

La defensa de Fabián De Sousa, con la adhesión de la expresidenta, basó su pedido en el Decreto 274/2025 firmado por el presidente Javier Milei.

Los abogados Carlos Beraldi, Fabián Lértora y Sebastian Bagini argumentaron que dicha norma derogó la autorización de la UIF para intervenir en procesos de corrupción estatal, con el fin de evitar interferencias en la labor de la fiscalía.

Sin embargo, desde la Subdirección de la Dirección de Litigios Penales de la UIF sostuvieron que la derogación no afectaba su rol en las causas donde ya habían sido aceptados como querellantes.

La Cámara de Casación finalmente respaldó la continuidad del organismo en el proceso, lo que llevará a los imputados a recurrir en queja ante el máximo tribunal del país.

A la espera del juicio oral

En paralelo a estas definiciones técnicas, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, aún no ha fijado la fecha de inicio del debate.

La demora responde a la falta del último informe pericial contable relacionado con la firma Los Sauces, mientras que la pericia sobre la sociedad Hotesur ya fue entregada.

Ante esta situación, el fiscal Diego Velasco reclamó celeridad en el proceso para definir la situación de los procesados, entre los que figuran Lázaro Báez y el ex contador Víctor Manzanares.

Los delitos investigados en este expediente unificado incluyen lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas, en perjuicio del Estado Nacional.