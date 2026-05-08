Hotesur-Los Sauces: El TOF 5 fijó fecha para la audiencia preliminar

El Tribunal Oral Federal 5 convocó a todas las partes involucradas en la causa Hotesur-Los Sauces para una audiencia preliminar que se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre de 2026 a las 10.

Este encuentro técnico es un paso fundamental para la organización del proceso contra Cristina Kirchner, ya que permite revisar la validez de la prueba acumulada y definir quiénes integrarán la lista de testigos.

Organización del debate oral

La resolución, que lleva la firma de los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, tiene como objetivo principal agilizar el proceso judicial y evitar demoras una vez iniciado el debate.

Según lo establecido por la Cámara Federal de Casación Penal, en esta instancia se determinará la frecuencia de las audiencias y el tiempo estimado del juicio, datos necesarios para fijar la fecha definitiva del inicio del debate.

Decisiones sobre las pericias

En el mismo fallo, el TOF 5 rechazó un recurso interpuesto por el fiscal Diego Velazco.

El representante del Ministerio Público buscaba que el juicio comenzara de forma inmediata, sin esperar la finalización de las pericias contables pendientes, pedido que fue desestimado por el tribunal para garantizar la integridad del proceso probatorio.