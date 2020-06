La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner consideró que “las mentiras mediáticas y las causas armadas se derrumban como un castillo de naipes”, en referencia al informe que Interpol Argentina le envió al juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa por el Memorándum con Irán, donde se manifiesta que ‘las alertas rojas siempre estuvieron vigentes’.

"Lawfare al palo", sostuvo la vicepresidenta en una publicación que realizó en su cuenta de Twitter, junto a un video en el que dice que le hubiese gustado que el ex canciller Héctor Timerman estuviera vivo para que viera, como “las mentiras mediáticas y causas armadas se derrumban como un castillo de naipes”.

En ese marco, la ex Presidenta compartió también una nota del diario Página/12, titulada " Interpol enterró el corazón de la causa por el Memorándum con Irán: punto final a la historia de las alertas rojas", que informa que Martínez de Giorgi recibió el informe pedido por los propios querellantes que acusaban a la ex Presidenta y el ex canciller por traición a la patria.

En su publicación, Cristina Kirchner consideró que “es una real pena que un organismo internacional como Interpol tenga que venir a mi país a hacer un poco de justicia”.

Con su voz en off mientras el video muestra notas periodistas relacionadas al tema, la ex Presidenta remarca lo que se señala en el informe de Interpol sobre que “las alertas rojas siempre estuvieron vigentes y fueron inalterables”.

El viernes, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, había manifestado que “se terminó la mentira que inventaron para perseguir” a la vicepresidenta, Timerman y al ministro bonaerense Andrés Larroque.

En su mensaje, el ministro del Interior también posteó una nota de Página/12 según la cual el informe de Interpol local, que fue emitido por la División Asuntos Internacionales de la Policía Federal Argentina, se limita a transcribir la documentación que se corresponde con las comunicaciones entre Interpol Argentina y la Secretaría General Interpol en Lyon (Francia) entre noviembre de 2006 y agosto de 2017.

En un pasaje de ese informe, el escrito sostiene que “sólo el juzgado federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, tiene potestad para levantar las órdenes de captura con alertas rojas y, por lo tanto, esas alertas rojas están plenamente vigentes contra los prófugos de nacionalidad iraní”.

El informe

Según público el matutino, en el informe también figura que “la Secretaría General de Interpol fue informada respecto de que el 27 de enero de 2013 se firmó un acuerdo entre Argentina e Irán, por el atentado de 1994, relacionado con la presente notificación de las órdenes de captura, con el fin de resolver la cuestión por la vía diplomática".

"El status de la presente notificación de las capturas permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General”, agrega el documento de Interpol.

El texto entregado al magistrado, que fue firmado por la subcomisaria Luz Marina Prieta a cargo de la oficina de Interpol local, fue presentado en la causa en respuesta a un requerimiento formulado por dos querellantes de la causa de Memorándum con de Entendimiento con Irán, firmado el 27 de enero de 2013.