Cristina Kirchner apeló este viernes su procesamiento como jefa de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y calificó a la acusación como "poco seria". Además, tildó de "contradictorios" a los dichos del ex secretario de Obras Públicas José López y del financista Ernesto Clarens.

Con respecto al fallo del juez federal Claudio Bonadio, el abogado Carlos Beraldi expresó "absoluta orfandad probatoria de la imputación efectuada contra nuestra representada -que por cierto resulta totalmente falsa- y la manifiesta falta de sustento jurídico del auto de mérito resultan tan ostensibles que pueden ser constatadas . través de una simple pero agotadora lectura de las más de quinientas páginas inútiles que componen el decisorio".

Agregaron que la imputación de Bonadio es "tan poco seria que ni siquiera puede describirla de un modo preciso". Agregó: "Se habla genéricamente de 28 delitos y ni siquiera en uno de ellos se describe con la precisión que exige cuál es la conducta concreta atribuida".



Además, indicó que no existen elementos de prueba que permitan sostener que Cristina hubiese recibido pagos indebidos por parte de algún contratista del Estado o de cualquier otra persona.

"Otros imputados demostraron que ni siquiera se encontraban en esta ciudad en las fechas en las que , según las anotaciones del chofer Oscar Centeno, estaban entregando o recibiendo dinero", agregó.



También destacó que ninguno de los empresarios arrepentidos dijo haber realizado pagos a Cristina y aclaró que el nombre de la ex presidenta no aparece en los cuadernos, sólo las direcciones de su domicilio en Recoleta y la Quinta de Olivos.



En referencia a los dichos del ex secretario de Obras Públicas José López y del financista Ernesto Clarens, la ex presidenta manifestó que: "no solo se contrapone con sus declaraciones previas sino también con las pruebas recolectadas en otras causas que tramitan ante el fuero que corroboran de manera objetiva y contundente la absoluta mendacidad de su confesión".

En cuanto el testimonio de Clares, el abogado de Cristina manifestó: "Es valorado como una prueba dirimente en contra Cristin. pese a que el nombrado reconoció ante el juez y e. fiscal que ni siquiera conoce a nuestra representada".



Al concluir, aseguró: "No existe ni la más remota posibilidad de que Cristina, cuyos movimientos son permanentemente monitoreados por el Estado, se sustraiga del accionar de la justicia".