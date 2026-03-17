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Martes, 17 de marzo de 2026

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Fuerte mensaje de Patricia Bullrich contra Cristina Kirchner: "La única responsable de sus acciones es usted"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza acusó a la exmandataria de liderar un esquema de saqueo estatal y enriquecimiento ilícito durante sus años de gestión.

La tensión política escaló este martes tras las duras declaraciones de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien lanzó una fuerte embestida contra Cristina Kirchner

A través de sus redes sociales, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) vinculó las actuales citaciones judiciales de la expresidenta, por la Causa Cuadernos, con supuestos delitos cometidos desde el Poder Ejecutivo.

"Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil. Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado", sentenció Bullrich en una publicación dirigida directamente a la exjefa de Estado.

En su descargo, detalló una serie de maniobras ilegales que atribuye a la administración kirchnerista.

Entre ellas, mencionó la percepción de sobornos por obras públicas inexistentes, el uso de complejos hoteleros para contrataciones irregulares y la consolidación de un sistema diseñado para beneficiar al empresario Lázaro Báez en la Patagonia.

La titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta rechazó las quejas de la exmandataria por tener que comparecer ante los tribunales de Comodoro Py. 

Al cerrar su mensaje, Bullrich fue tajante sobre la situación procesal de la referente opositora: "La única responsable de sus acciones es usted".

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