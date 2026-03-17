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Martes, 17 de marzo de 2026

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Causa Cuadernos: las irónicas respuestas de Cristina Kirchner cuando el juez le preguntó datos personales y familiares

La ex Presidenta se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) de Comodoro Py, para prestar declaración indagatoria de manera presencial.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirhner se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para prestar declaración indagatoria de manera presencial en la causa Cuadernos. 

Durante los primeros minutos de la audiencia, la ex primera mandataria realizó comentarios irónicos. "¿Tiene algún apodo?", le preguntó el  magistrado que efectuaba el interrogatorio de identificación y la ex jefa de Estado sonrió con una mueca de molestia tras lo cual respondió: "No, me dicen Cristina. Podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados".

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