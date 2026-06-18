Causa Cuadernos: un ex piloto del Tango 01 dijo no haber visto que se revisaran los equipajes durante la gestión kirchnerista

Se realizó este jueves una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, en la que declararon más testigos ligados a la flota presidencial de aviones que realizaron viajes durante las gestiones al frente de la Nación de Cristina y Néstor Kirchner.

Se trata de Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Alejandro Heit, Gabriel Omar Falaschi, Carlos Ramón Micolucci, Claudio Humberto Trerotola, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall y Héctor Molina.

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Muller, ex piloto del Tango 01, que fue la principal aeronave que integró la flota presidencial, declaró que no vio que se revisaran los equipajes durante esas administración kirchnerista.

El testigo explicó que fue piloto del avión desde la presidencia de Carlos Menem a la de Néstor Kirchner.

Roberto Muller, ex piloto del avión presidencial Tango 01 (Redes).

"Jamás vi revisar un equipaje, de nadie; ni de los anteriores ni de éste. Revisar equipaje, yo creo que de nadie", enfatizó Muller.

Micolucci, ex tripulante del Tango 10, presentó a su turno un leve matiz de diferencia. "En algunas ocasiones se acercaba el escáner móvil y en otras no se escaneaba", dijo.

El testigo, además, mencionó un caso en la ciudad santafesina de Rosario, cuando funcionarios volvieron al avión con muchas bolsas con regalos y la tripulación, por seguridad, les pidió que todo pasara por escáner.

"No les gustó mucho", recordó Micolucci, aunque admitió que igualmente accedieron.

Trerotola, quien también fue tripulante del Tango 10, dijo por su lado que no le constan pasados controles de equipajes en los vuelos presidenciales de esa aeronave.

No obstante, preguntado sobre si podía sostener que al equipaje que se subía al avión se le daba algún tratamiento diferencial, respondió: "No, no puedo afirmarlo. No teníamos contacto ni siquiera físico con el equipaje".