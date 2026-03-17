La previa de la declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py: un tuit explosivo y apoyo de los militantes

La ex presidenta Cristina Kirchner recibió este martes desde temprano el apoyo de militantes en la puerta de su departamento, ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. Unos minutos antes de las 9, salió de su domicilio, saludó con emoción a los seguidores y abordó el auto que la llevó a los tribunales de Comodoro Py para declarar en el caso Cuadernos.

Los militantes kirchneristas dejaron en claro su respaldo y coincidieron en afirmar que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria "para tapar el desastre" de su gestión.

En las redes sociales, además, se compartió un flyer desde la cuenta "Argentina con Cristina", en el cual advirtieron que Milei intenta "armar una farsa judicial" para que la ex mandataria siga privada de su libertad.

"Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa. Nosotros vamos a estar con ella, desde las 7 hasta que vuelva. Siempre con Cristina", expresaba la imagen acompañada del hashtag #CristinaLibre.

El tuit de Cristina Kirchner antes de ir a declarar

En la previa de su presentación en los tribunales de Comodoro Py, la ex presidenta utilizó sus redes sociales y publicó un posteo en el que cuestionó al gobierno de Javier Milei y al Poder Judicial.

"Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo... el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo... No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad'", consideró la ex jefa de Estado en su cuenta de X.

"Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el ‘show debe continuar'. Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial. Faltaba más...", se despachó Cristina.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo... el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo... No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada "Cuadernos", que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de "presencialidad". Es... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026







