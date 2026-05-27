Causa Cuadernos: comprueban vínculos entre la ex esposa de Centeno y la exsecretaria de Néstor Kirchner

Una serie de registros telefónicos, mensajes de texto y audios fueron presentados como evidencia para acreditar el vínculo entre Hilda Horovitz, ex esposa del chofer Oscar Centeno y la secretaria del expresidente Néstor Kichner, fueron exhibidos durante las audiencias del juicio oral por la Causa Cuadernos.

Durante su testimonio en Comodoro Py, Horovitz ratificó que entregó un lote de copias de archivos a la asistente de Kirchner, Miriam Quiroga.

Dicho material habría sido remitido luego al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, quien habría dispuesto su destrucción.

El Tribunal que lleva adelante el juicio oral por la Causa Cuadernos.

La fiscal, Fabiana León, interrogó a la testigo sobre el conocimiento de las anotaciones que originaron la causa penal. Horovitz confirmó haber visto los cuadernos manuscritos en el momento en que realizaba la recopilación de los folios que más tarde le suministró a Quiroga, antes de que su declaración fuera suspendida debido a una descompensación.

La relación entre la testigo y Centeno se extendió por un lapso de nueve años.

De acuerdo con las pruebas exhibidas en la sala de audiencias, Horovitz envió mensajes a Baratta previo al 2017, para pedirle dinero a cambio de mantener reserva sobre los mecanismos de recaudación de fondos.

Los textos enviados al dispositivo móvil de Baratta contenían referencias explícitas a las tareas operativas de Centeno, donde se señalaba que el exfuncionario conducía los traslados destinados al retiro de bolsos con dinero.

En dichos mensajes, la mujer remarcaba que un conductor carecía de la autonomía para organizar tales maniobras de manera unipersonal.

En los mensajes de texto analizados por el tribunal, Horovitz le advirtió al exfuncionario de Planificación Federal sobre la existencia de grabaciones vehiculares, registros de patentes y archivos guardados por Centeno que contenían cronogramas precisos con fechas y horarios de los recorridos, condicionando el silencio de esta información a una retribución económica.

La secuencia de comunicaciones incluyó reclamos dirigidos a Baratta por la devolución del material que Horovitz le había confiado previamente a la exsecretaria presidencial.

La testigo detalló que el contacto inicial con Quiroga se produjo a través de Emiliano Pinto, hijo de la exfuncionaria, en el ámbito de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Respecto al origen de los documentos, la testigo declaró que realizó las copias en un comercio ubicado sobre la avenida Cabildo, para luego restituir los originales a su sitio de guardado.

La inspección de dichos papeles fue efectuada por Horovitz en el domicilio conyugal durante un viaje de Centeno a la provincia de Salta.

Al ser consultada por la defensa de Baratta, a cargo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, sobre los motivos para elegir a Quiroga como depositaria de las copias, la testigo fundamentó su decisión en la alta exposición pública y los vínculos de la exsecretaria con distintos medios de comunicación y periodistas, con el objetivo de dar difusión a las copias recopiladas.

De acuerdo a su testimonio, los legajos entregados permanecieron a cargo de Pinto hasta la presentación de las denuncias correspondientes.

Según la versión de Horovitz, Quiroga tomó posesión definitiva del material bajo el supuesto de que involucraba a Baratta, para luego entregárselo a este último, quien habría procedido a eliminarlo.

El cierre de la jornada en Comodoro Py incluyó la reproducción de mensajes de audio cruzados entre Horovitz y Quiroga orientados a coordinar reuniones en el barrio porteño de Palermo.

Uno de los mensajes reproducidos provocó la interrupción del testimonio de la expareja del chofer y requirió la intervención de una unidad médica de emergencia del SAME tras sufrir una descompensación en el estrado.