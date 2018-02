La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner se quedará en la capital santacruceña y no asistirá este jueves a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde el presidente Mauricio Macri hará su discurso, confirmaron fuentes cercanas a la ex presidenta.



La senadora viajó a la provincia de Santa Cruz días antes del cumpleaños de su esposo y fallecido ex presidente Néstor Kirchner -25 de febrero- y se quedará hasta este fin de semana junto a sus familiares.



Desde el entorno de la ex presidenta se refirieron a las razones políticas por las que Cristina no estará presente en el Parlamento para escuchar las palabras de Macri, quien trazará los ejes fundamentales de la agenda legislativa para este año.



Una de las razones políticas que esgrimen desde Unidad Ciudadana para explicar la ausencia es que "no asiste porque ya sabe que el discurso será lo mismo que los años anteriores".



Con críticas al Gobierno, manifestaron: "Es sentarse a escuchar una serie de mentiras o realidades que Macri comentará, pero que no se condicen con la realidad del país".