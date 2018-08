(Hernán Nersesian- Crónica)

(Hernán Nersesian- Crónica)

Intervención completa de Cristina Fernández

El debate se dio a raíz del pedido para allanar las propiedades de la senadora de la Nación,, en el marco del caso que lleva adelante el juezpor el presunto pago de coimas en la obra pública durante la conducción del ex ministro de Planificación,A lo largo de su discurso en el Senado, la ex presidenta expuso con varios ejemplos la falta de imparcialidad de la Justicia y coherencia de sus propios colegas legisladores que, según su óptica, no juzgan con la misma vara: "debe haber paridad entre los representantes de un partido político y otro partido político (...) Yo pedí en dos oportunidades que se realice una auditoria global de la obra pública, (...) y estoy por enviar un nuevo proyecto para que se audite toda la obra, y espero que me lo traten, (...) o acaso, ¿creen que la patria contratista comenzó el 25 de mayo de 2003?", cuestionó Fernández.También, la senadora recordó que "esta es la primera vez que se va a allanar domicilios de un senador. Ni siquiera en el mayor escándalo del país, donde se acusaba a los dos partidos mayoritarios de recibir coimas para aprobar una ley, se allanó la vivienda de ningún senador. Lo único que se hizo fue una inspección ocular por parte del juez Liporace"."La gran virtud de nuestro gobierno fue desendeudar al país. Tanto lo desendeudamos que ustedes volvieron a a endeudarlo. ¿Dónde están los más de 100 mil millones de dólares que recibimos de préstamo? (...) Entregaron las reservas, más de 100 mil millones de dólares, y los que estamos procesados somos nosotros. ¡¿Y los que luchan contra la corrupción son ustedes?! ¡Es un escándalo!".A su vez, la senadora por Unidad Ciudadana destacó que "si algo faltaba para consagrar la persecución política y el uso del poder judicial como instrumento de persecución política era esta causa". Y agregó: "estas cosas no les pasa a cualquiera, no les pasa a los que votan lo que quiere el poder, a los que levantan la manito para reforma previsional, para pacto fiscal, para lo que necesite el poder de turno (...) Estas cosas no le pasan a cualquiera, si los cualquiera o los cualquieros votan lo que les dice el poder de turno, no les pasa nada. Esta persecuciones les pasa a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo; y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos, creo en la redestribucion del ingreso, creo en empoderamiento de los derechos, creo en las universidades publicas, creo en la ciencia y la tecnología, creo en el desendeudamiento como un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país, sí creo en esas cosas. No me van a hacer arrepentir; si creen que con los Bonadio, con los desafueros me voy a arrepentir, no, no me arrepiento de nada de lo que hice, en todo caso me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia, para convencer o persuadir que lo que estábamos haciendo, con errores o con aciertos había mejorado la vida de millones de argentinos y la posición de la república...".Uno de los momentos más contundentes fue cuando Cristina se apartó, en parte, un momento de su relato cuando daba ejemplo de las causas en su contra y la persecución a sus funcionarios y su familia. Así, aclaró el tema de la primer causa sobre la cual fue citada por el juez Bonadio, "el dólar futuro": "No perdimos plata, porque la diferencia de los 55 mil millones se produce cuando ustedes devalúan, ustedes (Cambiemos) devaluaron, ustedes decidieron el precio de los contratos a futuro el 13 de diciembre, con, domingo 13 de diciembre en la Casa de gobierno y con el titular del Rofex (finanicera), en una actitud absolutamente incompatible con la función pública. Porque además, el sr. Quintana y Caputo, tenían y habían celebrado contratos a futuro. Denunciaron que nosotros (kirchnerismo) estábamos haciendo contratos de dólar a futuro para que los amigos nuestros se llenaran de palta. (...) resulta ser que nohubo un sólo funcionario de mi gobierno que hubiera celebrado dólar a futuro, los que habían celebrado contratos a futuro fueron ustedes (Cambiemos) y los que vamos a juicio oral somos nosotros (kirchneristas)"."A usted señora vicepresidenta le fueron encontrado bolsos con dinero en su casa. Incluso su empleada declaró que llegaban siempre esos bolsos. ¿Le allanaron la casa a usted señora presidenta? No le allanaron su casa". Al tiempo que comparó el caso y recordó que, durante el kirchnerismo, le ocurrió algo similar a la ex ministra de Economía, pero ella "renunció, fue juzgada y se parada del cargo", con una tres años de prisión en suspenso, a la vez que se la inhabilitó para ejercer cargos públicos por seis años.