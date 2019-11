El hombre referencia de las políticas sociales dentro del Frente de Todos es Daniel Arroyo, diputado nacional y quien tiene el visto bueno de Alberto Fernández. "Es la persona que más conoce el tema y difícilmente él no sea el responsable de esa área", deslizó este domingo el presidente electo.

En las últimas horas, el legislador tomó aún más notoriedad por la presentación ampliada del programa "Argentina contra el Hambre". "Es una política de Estado", detalló. Según confirmó el especialista en políticas sociales, el programa tendrá un seguimiento en tiempo real que será analizado a través de tres indicadores: inseguridad alimentaria severa (hambre), malnutrición y pobreza.

#Metáfora710| @LicDanielArroyo, "Todos los meses baja el consumo de leche, eso marca el deterioro que vivimos" — Radio 10 (@Radio10) November 17, 2019

En la misma línea, Arroyo agregó que el mecanismo para combatir el hambre será "una tarjeta de alimentos para las madres que tienen chicos menores de seis años", que sólo les permitirá comprar comida y, con base en esas compras, "sugerirá qué tipos de alimentos comprar".

Además, reveló que la tarjeta permitirá comprar todo tipo de alimentos y bebidas, excepto bebidas alcohólicas, pero habrá 13 rubros de la canasta básica que tendrán "descuentos especiales". "La tarjeta va a permitir comprar el alimento que quiera, pero le va a convenir mucho adquirir determinados productos a los que se les va a sumar la devolución del IVA", explicó en diálogo con Radio 10.

En el mismo sentido, se refirió a la presencia de Marcelo Tinelli y Narda Lepes en la reunión del Consejo Nacional contra el Hambre. "Narda Lepes planteó una serie de temas sobre lo saludable o no de determinados productos que hay que empezar a revisar", subrayó. Por otro lado, aseguró que "Marcelo Tinelli tiene claramente un compromiso social", pero "no va a tener ningún cargo", ya que todo lo que se hace en el Consejo "es ad-honorem" y "no crea ninguna estructura estatal".

Si bien su nombre suena cada vez más fuerte, en declaraciones radiales el diputado nacional señaló que "Alberto va a ser un gran presidente. Un presidente de diálogo, de capacidad de gestión, y yo estoy para sumar y acompañar desde donde él disponga".