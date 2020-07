A las 8.40 de este martes, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas ingresó en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo del magistrado Juan Pablo Auge, adonde fue citado a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante 2018.

Arribas ingresó al edificio judicial acompañado por su abogado, Alejandro Pérez Chada, y evitó dar declaraciones al periodismo. El ex funcionario se presentó un día después de que hiciera lo propio la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani, quien al igual que su ex jefe fue convocada a indagatoria tras el requerimiento de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

En su declaración, Majdalani negó haber ordenado o participado de maniobras de espionaje ilegal en 2018 contra Fernández de Kirchner y planteó el apartamiento de a fiscal del caso, a quien acusa de haber perdido la objetividad dado que en su momento conocía de las actividades que ahora se están juzgando. Según trascendió, la defensa de Arribas tiene previsto hacer hoy un descargo muy similar.

Por su parte, al ordenar las citaciones de Majdalani y de Arribas, el juez Auge sostuvo que ambos habrían tenido responsabilidad en el espionaje ilegal que hicieron ex agentes, entre ellos el ya procesado Alan Ruiz, mediante "vigilancias, observaciones", almacenamiento de datos, generación de informes sobre personas "por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural", según la resolución.



En esa línea, sobre Majdalani y Arribas el magistrado también sostuvo que ambos firmaron una nota desde la AFI para ser entregada a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia del Congreso, en la que negaron la existencia de espionaje ilegal alguno, el 9 de agosto de 2018.