El proyecto que declara la emergencia para suspender los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, fue respaldado este viernes por la mayoría de los bloques parlamentarios y será debatido esta tarde en la sesión de la Cámara de Diputados, aunque no logró dictamen por una cuestión reglamentaria.



Si bien no se arribó a un dictamen de mayoría, los integrantes de la comisión de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade ( Frente de Todos) decidieron poner a consideración el proyecto directamente en el recinto, luego de un acuerdo al que arribaron los bloques para tratar un texto común.



La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios a partir de que el oficialismo aceptara, tras un cuarto intermedio, incorporar cambios planteados por diputados de la oposición.

Al principio de la reunión, la diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato planteó que la iniciativa debía ser debatida también en la comisión de Legislación General, ya que a su juicio, el proyecto no era de competencia exclusiva de la de Justicia.



En ese sentido, la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño destacó la importancia de avanzar en el tema, al sostener que “es responsabilidad nuestra tratarlo”, y advertir que a partir del lunes se abrirá la feria judicial y habrá “muchas presentaciones de concursos y cheques rechazados".



"Jamás me prestaría a vulnerar el reglamento pero la realidad es que estamos en un problema serio si no tenemos un gesto rápido con esto y vamos a ser responsables de lo que va a ocurrir”, aseveró la diputada nacional.



A su turno, Tailhade defendió el giro a la Comisión de Justicia, al sostener que compartía que el ámbito natural de modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras es la Comisión de Legislación General, pero explicó que “todos los otros proyectos plantean reformas de fondo a la ley”, mientras que este texto solo “aspira a ser una respuesta a una coyuntura muy compleja”.

“Es una respuesta sistemática desde el punto de vista del sistema de administración de Justicia, más allá de que es la política la que está dando este paso”, aseveró Tailhade.



Para aclarar la situación, explicó que “en función del acuerdo político se va con un texto unificado (a la sesión) para con los dos tercios incorporar su tratamiento al orden del día”.



Se trata de un proyecto presentado por el diputado del Frente de Todos Carlos Selva, por el cual se suspenden los procesos judiciales y quiebras hasta el 31 de marzo del 2021.



De esta manera, el proyecto quedó en condiciones de ser incluído en la sesión de esta tarde junto a la moratoria impositiva y previsional.

Al explicar los alcances de la iniciativa el diputado Carlos Selva, autor del proyecto que se tomó como base del dictamen, sostuvo que esta iniciativa “no modifica ningún aspecto de las leyes de concursos y quiebras y solo habla de los plazos”, a la vez que destacó su intención inicial para que esta propuesta fuera incluida en la ley de moratoria que será debatida esta tarde en el recinto.



A través de la iniciativa se suspende hasta el 31 de marzo de 2021 el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley de Concursos y Quiebras.



En tanto, en el caso de los nuevos juicios iniciados a partir de la vigencia de la ley, el plazo será de 180 días pudiendo el juez, a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en sesenta días adicionales.