Solicitaron la convocatoria a autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense. (@SUTEBAProvincia)

Los maestros nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitaron este martes a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires "la urgente convocatoria a paritarias", en tanto el gobierno provincial confirmó que el encuentro para discutir aumento salarial se concretará en febrero.



El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense ( Suteba), Roberto Baradel, dijo: "Vinimos a buscar una respuesta a la nota que presentamos hace una semana solicitando convocatoria a paritaria", en referencia al pedido formalizado por nota a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, al ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, y al director general de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny.

Desde el inicio de año le reclamamos a la Gobernadora que convoque a discutir salarios dignos, escuelas seguras y educación de calidad. Fuimos al Ministerio de Trabajo con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Seguimos sin respuesta. Vidal es responsable. pic.twitter.com/2j2FVBfHsv — Roberto Baradel (@RobiBaradel) 29 de enero de 2019

"Termina enero y el gobierno desaprovechó una gran oportunidad para discutir. La convocatoria tiene que ser inminente y por eso vinimos a buscar una respuesta", expresó.



El dirigente opinó que "la gobernadora tiene la cabeza más puesta en la cuestión electoral" y recordó que 2018 "fue la primera vez en que no se cerró una paritaria".



Durante el último año, los docentes bonaerense recibieron un aumento del 32% más un bono de $7000.



Baradel dijo que el frente docente todavía no definió el porcentaje que pedirá este año, aunque aclaró que "será arriba del 30%, que es el número de inflación del que hablan las consultoras".



En el mismo tono, el titular de la Unión de Docentes bonaerenses (Udocba), Miguel Diaz, planteó que "ya termina el mes de enero y queremos que nos convoquen a paritarias".



"Vidal tiene que dejar de hacer política y gestionar, normalizar los conflictos y garantizar educación estableciendo soluciones", expresó.



Mirta Petrocini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), dijo que el pedido de apertura de paritarias responde a que "el 6 de marzo queremos estar en las escuelas" y analizó que "es responsabilidad del gobierno hacernos la convocatoria con la debida anticipación".



Durante la presentación de los gremios y mientras el subsecretario de Trabajo, Horacio Barreiro, ya había comenzado la reunión con algunos de los secretarios generales, Petrocini sufrió una descompensación al quedar encerrada en un ascensor, por lo que se suspendió el encuentro.



No obstante, antes de ello, el funcionario alcanzó a confirmarles a Baradel y a Díaz que tal como había anticipado Vidal públicamente, la convocatoria a paritaria se concretará en febrero.



Barreiro sostuvo: "Hicimos la reunión y comunicamos a los gremios que en febrero van a ser convocados a la paritaria docente".



Expresó además que la fecha se va a fijar junto con las carteras de Economía y Educación, recordó que las paritarias "siempre se hicieron en febrero" y apuntó que "no hay mucho antecedentes de que se hayan hecho con anterioridad".



Destacó que "el año pasado hicimos 20 reuniones con 20 propuestas diferentes y para la gobernadora la prioridad siguen siendo los chicos y la educación pública por lo que haremos propuestas para llegar a un acuerdo".