La conciliación obligatoria que el gobierno provincial dictó a los docentes finaliza el próximo viernes, cuando el Frente de Unidad Bonaerense, en caso de no ser convocado, dará a conocer nuevas medidas de fuerza. El último encuentro entre ambas partes fue el lunes 23 de julio, día que los funcionarios ofrecieron un aumento del 16,7% a julio, cifra rechazada.

La novena reunión se está haciendo desear. "Aún no nos han llamado", resumió ante Crónica María Laura Torre, dirigente de Suteba. Es que la conciliación obligatoria que se inició el 30 de julio -la cual fue acatada por Sadop, Umet, Uda, Udocba y Feb- cumple su plazo el viernes.

"La gobernadora tiene que dar respuesta. Tiene recursos, tiene presupuesto, tiene fondos de endeudamiento. ¿Por qué no quiere resolver el conflicto docente?", preguntó Miguel Díaz, de Udocba. Desde el mismo sindicato, Gustavo Salcedo destacó que "Vidal planteó una conciliación obligatoria sin fecha de audiencia", y añadió: "Pretender que en la actualidad un docente tenga el mismo salario que en diciembre 2017 es condenar a la miseria a los trabajadores".

Es que el frente pide un aumento del 30% mas cláusula gatillo, lo cual hoy parece un imposible. Cabe destacar que en el último encuentro, la provincia ofreció una suba del 16,7% a julio -15% más un 1,7% en concepto de material didactico- argumentando que "le ganan a la inflación del primer semestre".

Por aquel entonces, los maestros detallaron que "lo ofertado es en dos etapas, de enero a julio y de agosto a diciembre. Siendo del 5%, 8%, 10%, 13% y 15% por enero, marzo, mayo, junio y julio respectivamente, respecto a diciembre de 2017". Por eso, "lo rechazamos categóricamente".

Tras el rechazo llegó la CO dictada por María Eugenia Vidal, quien habló del tema el pasado viernes. Durante una recorrida por Bahía Blanca, la mandataria provincial dijo que "tenemos que dar una respuesta", aunque detalló que la última oferta superó la pauta del 15%. "Prefiero discutir y a veces hasta no ponerme de acuerdo con un dirigente gremial, pero lo que yo le digo a la gente que le voy a pagar, se lo pago. No le voy a pagar el aguinaldo en cuotas, ni le voy a postergar el pago de sueldos como ya ocurrió en la provincia", señaló.