El dólar oficial cerró este martes en $ 153,60, con una suba de 29 centavos en relación con el cierre del último martes.



En paralelo, el dólar "blue" operó sin cambios, en $ 290 por unidad.



Por su parte, el dólar turista -que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 268,80.



En tanto, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 199,68 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 253,44.

El volumen operado en el segmento de dólar soja fue de más de US$ 357 millones

Además, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,5%, a $ 307,18; mientras que el MEP cae 0,3% hasta los $ 296,06, en el tramo final de la rueda.



Ya en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 29 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 146,86.



Por último, e volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 613 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 283 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 954 millones.



