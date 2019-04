Durante una disertación que dio anoche, el ex presidente Eduardo Duhalde consideró como una de las principales razones de las recurrentes crisis económicas y sociales de la Argentina al hecho de que "muy pocos" de sus jefes de Estado "tuvieron un ADN productivo". Duhalde habló en la sede del Movimiento Productivo Argentino, donde destacó que, en ocasión de su paso por la presidencia entre 2002 y 2003, "pasamos por uno de los momentos más difíciles de la historia argentina y ninguno de mis funcionarios se fue con problemas con la Justicia".

También planteó que "no supimos aprovechar la Argentina esplendorosa que tenemos. Tenemos agua dulce, que escasea en muchas partes del mundo. También gas, petróleo, un litoral marítimo mayor al de Estados Unidos, y la cordillera, que atesora minerales riquisimos".

"¿Por que nos pasa esto, somos tan incapaces? Es posible. Allá por el año 2000, el negro Oscar González Oro me hizo un reportaje, y entonces se me escapó decir que somos parte de una dirigencia de mierda. La gente dice que los políticos somos ladrones, corruptos, y en un porcentaje alto de los casos, tiene razón", expuso el también ex gobernador bonaerense.

Agregó que "muy pocos presidentes tuvieron ADN productivo. Los paises que progresaron hicieron defensa irrestricta de sus intereses permanentes. Acá la plata se nos va por todos lados, la pesca la vienen a hacer de China y otros países".

Duhalde recordó que "cuando asumí, en el gobierno nacional no había ministro de la Producción. No puede dejar de haberlo y puse uno", que fue el dirigente industrial José Ignacio De Mendiguren. "Las grandes empresas son bienvenidas, pero las fuentes de trabajo se hacen desde abajo, desde las pequeñas. Si no hay un sector industrializado planificado, no hay producción", agregó.

Luego, en declaraciones a Crónica HD, opinó que "el problema del presidente Mauricio Macri es que no se desclasó. Siguió con su entorno de clase rica y no entiende los problemas de la gente". Sobre la situación actual, señaló que "el país está en default técnico, porque si no le prestara fondos el FMI no podría pagar los vencimientos de bonos que se vienen". Al ser consultado sobre el economista Roberto Lavagna, consideró que "es el mejor para mí porque se necesita de un economista con experiencia".