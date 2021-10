El Gobierno advirtió que podría aplicar la Ley de Abastecimiento "si los empresarios no cumplen con el congelamiento de precios", con el propósito de frenar el alza de los productos de la canasta familiar, entre otros.

"Si no se llega a un acuerdo, se aplicarán las leyes", advirtió el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que aludió a la ley 20.680 aprobada en junio de 1974, durante la presidencia de Juan Domingo Perón.

El oficialismo anunció el congelamiento de precios de 1.247 productos por 90 días. Para Feletti, el diálogo con empresarios "no es simplemente para garantizarle el mercado de negocios, porque nadie está pidiendo que pierdan plata, sino que vendan más, ya tienen capacidad instalada ociosa".

"La intención es llegar a un acuerdo social, trabajamos por los acuerdos sociales, pero si no se logran, evidentemente, vamos a tener que aplicar las leyes", enfatizó Feletti, y aclaró que una de las herramientas disponibles es aquella ley de 1974.

Los alimentos subieron 2,9% en septiembre y 53,4% en los últimos 12 meses, mientras que la inflación fue de 3,5% en septiembre y acumula 37% en 2021.

"Yo espero cerrar este acuerdo y tenerlo operativo el lunes. Si no, aplicaremos las leyes. Quiero evitarlo. Ahora dicen (los empresarios) que van a hacer una contrapropuesta, la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo. Si no, tendremos que avanzar con políticas de precios máximos no consensuadas", explicó Feletti en declaraciones radiales.

La Ley de Abastecimiento de 1974 habilita a fijar precios máximos y márgenes de utilidad, regular sobre la comercialización, disponer la continuidad de la producción e intervenir temporariamente en explotaciones industriales o comerciales para garantizar el abastecimiento.

"Yo no llegué ahí (por la Secretaría de Comercio) para tomar café. Yo llegué con una misión política, que es garantizar, por lo menos en lo inmediato, una recuperación en el consumo asalariado, en el consumo popular", enfatizó Feletti.

Explicó: "Los precios juegan un rol y frustran esa posibilidad. Yo llegué con el objetivo de que la política de ingresos acompañe a la política de precios. Puedo fracasar o sufrir tensiones, pero la pelea hay que darla".

Deformadores de precios

Por su parte, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, aseguró que le parece "bien la medida que tomó el nuevo secretario de Comercio de congelar los precios de productos hasta el 7 de enero".

"El gobierno tiene herramientas para hacer bajar los precios, como las leyes de Observatorio de Precios, la de Defensa de la Competencia y la de Góndolas".

"En la Argentina hay una enorme concentración y extranjerización de la economía. Cerca de treinta empresas de capital extranjero concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta básica y de artículos de limpieza e higiene. Son deformadores de precios, a los que hay que controlar", argumentó Polino en declaraciones a este medio.

Por su parte, el economista Damián Di Pace (de Focus Market) aseguró a cronica.com.ar que "la Ley de Abastecimiento dice que el Estado puede fijar precios y márgenes de utilidad de las empresas".

"La podría aplicar, pero sería sacrificar el diálogo sin lograr resultados. No son las empresas que especulan sobre la distribución de sus bienes hacia el canal de comercialización. El gobierno intentar bajar la inflación de este modo cuando hace once años que se aplican estas herramientas y no logran los resultados esperados", enfatizó Di Pace.

Entre los que más subió en 2021 figuran, entre otros, carne, tomates, arroz, fideos, tapas para empanadas, aceites y frutas; y artículos de limpieza e higiene.