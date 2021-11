Fue una de las imágenes que dominó el cierre de las elecciones legislativas 2021. Durante el acto del frente La Libertad Avanza, en el Luna Park, una persona del público quiso subir al escenario. Y en ese momento, uno de los custodios quiso evitarlo y amagó con desenfundar su arma. La escena causó preocupación más allá del espacio liderado por el economista y diputado electo Javier Milei.

Tanto, que el gobierno nacional realizó una denuncia contra dicho custodio en las últimas horas. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. "Ese señor que apareció en el escenario con un arma en la mano está siendo investigado. Nuestras elecciones no veían una barbaridad semejante desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX", consideró el funcionario en declaraciones televisivas.

El titular de la cartera de Seguridad señaló, además, que el guardia denunciado por el Gobierno "tiene delitos electorales y delitos de otras características, que deberían ser tenidos en cuenta en este caso".

Tal como se dijo, el hecho ocurrió el último domingo, mientras la candidata a diputada electa Victoria Villarruel se preparaba para dar su discurso en el Luna Park. Entonces, el personal de seguridad cruzó toda la tarima y amenazó con extraer su revólver, luego de que un simpatizante de La Libertad Avanza intentara subir al escenario. Desde el espacio político emitieron un comunicado y afirmaron que el custodio fue "separado de inmediato" y retirado del estadio.

Qué dijo Milei sobre el guardia que amagó con disparar

En medio de las repercusiones, el diputado electo cuestionó días atrás el accionar del custodio y comentó no saber que estaba armado. De todos modos, defendió la tenencia de armas. "Los delincuentes las sigue utilizando, no les importa si hay permiso o no. Si vos a los honestos no le permitís, no la van a tener, los dejás desalineados en término de defensa y el resultado es más delincuencia”, comentó el economista.

"Me enteré más tarde porque en ese momento no estaba en el escenario, estaba fuera. Rechazamos y condenamos enfáticamente la forma en que se manejó esa persona”, continuó Milei.

Durante las elecciones legislativas del domingo, el economista liberal superó los números de las PASO, cuando había estado muy cerca de alcanzar el 14% de los votos. Esta vez, con más del 17%, fue designado diputado y consiguió una banca junto a Victoria Villarruel. “Se logró sin haber tenido que usar las estructuras de los partidos existentes, que son dos grande partidos, y aun así obtuvimos el registro de 17%", celebró.