Votación a favor. El Senado de la Nación aprobó este jueves los pliegos de Oscar Laborde, Gabriel Fucks y Pablo Vilas, propuestos por el Poder Ejecutivo, como nuevos embajadores argentinos ante Venezuela, Ecuador y Honduras, respectivamente.



Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, expresó que la oposición apoyaría en general las designaciones pero expresó objeciones en el nombramiento de los embajadores Vilas y Laborde. Cabe recordar que el pasado 9 de junio los tres embajadores propuestos expusieron ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que preside la senadora Anabel Fernández Sagasti. En dicha ocasión, el actual vicepresidente del Parlasur y embajador propuesto para representar a nuestro país ante la República Bolivariana de Venezuela, Oscar Laborde, señaló: “Es claro que hubo una crisis política, económica y social en Venezuela. Es clave que busquemos las multicausas que generaron esta situación, y el gobierno argentino pretende accionar en ese sentido, por eso ha habido una coherencia especialmente en el hecho de la no injerencia y el esfuerzo por el diálogo, señalando que el problema de los venezolanos lo deben resolver los venezolanos”. “Para los temas pendientes lo mejor que se puede hacer es tener relaciones fructíferas porque está probado que los bloqueos económicos y los cercos diplomáticos nunca han ayudado. Tengo el mandato presidencial de colaborar en la búsqueda plena de los derechos humanos y una democracia completa. Además se deben retomar las metas de la balanza comercial y diversificar el intercambio”, afirmó. . En tanto, Gabriel Fuks, que será designado representante ante Ecuador, recordó que “hace dos años que no hay embajador allí y por lo tanto se debe reconstruir la relación bilateral con la presencia de un representante argentino, en una etapa donde la unidad regional es aún más estratégica teniendo en cuenta la situación en el mundo, y además teniendo en cuenta que la Argentina preside la CELAC”. “El intercambio comercial entre Ecuador y Argentina viene creciendo mucho, especialmente en el último año; en 2021 fue de más de 800 millones de dólares, y en 2020 de 500 millones; es decir que hay una gran oportunidad de inversiones y exportaciones para Argentina, de hecho las exportaciones argentinas fueron lo que más crecieron en el último año”, destacó quien fuera titular de la Comisión de Cascos Blancos durante 10 años y legislador porteño, entre otras funciones. Por su parte, Pablo Vilas destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral con Honduras, a partir de haber asumido un nuevo gobierno en el país centroamericano: “Se deben ampliar las relaciones comerciales. Honduras representa como mercado una gran oportunidad para Argentina y el intercambio es mucho menor de lo que podría ser, y el principal rubro con potencial es la industria automotriz, ya que el 70% de nuestras exportaciones a Honduras pertenecen a este sector. Con la llegada a aquel país de la primera mujer presidenta se abre la posibilidad de trabajar en conjunto no sólo por los derechos humanos sino por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en espacios de poder”.