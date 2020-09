La comisión de Acuerdos del Senado rechazó este viernes los traslados de tres jueces que habían sido dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri y adelantó que evaluará los pases de otros siete magistrados, durante una audiencia pública en la que la oposición no participó por considerar que estaba "viciada de nulidad".



Los senadores del Frente de Todos se pronunciaron a favor de suspender los traslados de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, y no descartaron pedir una sanción al Consejo de la Magistratura para esos magistrados por no haberse presentado a la audiencia a la que habían sido convocados.



Tras una videoconferencia de cuatro horas, los senadores del oficialismo destacaron la actitud de siete de los diez jueces, cuyos traslados fueron puestos hoy a consideración y expusieron ante la comisión, y reprobaron a quienes no asistieron al señalar que el hecho de no presentarse a la citación "demuestra un desprecio" por los procedimientos constitucionales.

La presidenta de la comisión de Acuerdos,(FdT) informó que se abrirá ahora el período de evaluación de la situación de estos siete jueces:, la jueza que procesó a la diputada de Cambiemospor corrupción.Respecto a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que objetaron por nota la revisión de sus traslados y apelaron a la Corte Suprema de Justicia, el Senado deberá ahora avalar en la próxima sesión del pleno el dictamen pasado a la firma por la comisión de Acuerdos.En caso de recibir aval del Senado, algo que se descuenta ya que el oficialismo posee mayoría en esta cámara, los traslados que decidió el macrismo quedarán sin efecto y esos jueces deberán volver a sus puestos de origen, a menos que reciban una sanción que termine apartándolos, explicaron fuentes parlamentarias.

Horas antes del inicio de la audiencia, los senadores de Juntos por el Cambio enviaron una nota a las autoridades parlamentarias en la que impugnaron su validez por no haber cumplido los plazos reglamentarios y cuestionaron la revisión de los traslados.Fernández Sagasti rechazó las objeciones al señalar que "parece que se está acostumbrado a impugnar los procedimientos de las comisiones".En la nota, los senadoresse excusaron de participar y advirtieron que esa audiencia debería declararse nula por entender que se trata de una modalidad "no prevista" en el reglamento del cuerpo.

Entre los jueces que expusieron hoy ante los senadores figuró, el magistrado que estuvo a cargo de la causa del espionaje ilegal durante el macrismo y que había sido trasladado desde el juzgado federal de Moreno al de Lomas de Zamora.Villena avaló la decisión de revisar su traslado, al igual que, otro de los magistrados que compareció esta mañana ante la comisión.En el caso de Farah, su pase desde la Cámara Federal de Apelaciones a un tribunal oral en lo criminal federal de San Martín fue concretado a pedido suyo luego de haber recibido acusaciones de "cohecho" en la causa en la que resolvió la excarcelación del empresario de Oil Combustibles,Farah recordó que fue sobreseído por ese delito, lo que comprobó, dijo, que su resolución judicial estuvo bien fundada y ratificó las presiones mediáticas y de miembros de Cambiemos que aseguró haber recibido en aquel momento.

En uno de los tramos dedicados a las preguntas, el senadorrepudió "esta suerte de persecución y apriete por el contenido de un fallo" que dijo padecer Farah y calificó de "hipócritas" a quienes "hablan de la república y la democracia" y propician este tipo de actitudes contra un magistrado.El procedimiento de revisión comenzó en julio pasado cuando, por impulso del FdT el Consejo de la Magistratura –con el voto clave de la diputada lavagnista,- aprobó la revisión de los traslados de los diez jueces federales dispuestos durante la gestión de Cambiemos al entender que fueron dispuestos de manera irregular.El oficialismo argumenta que los pases debían pasar por la aprobación del Senado, ya que las funciones de los cuerpos que integraron antes son diferentes a las que cumplieron luego como camaristas, algo rechazado por la oposición y por los propios jueces.

El Poder Ejecutivo envió al Senado entonces los pliegos cuestionados para su revisión.Tanto Bruglia como Bertuzzi integraban el Tribunal Oral Federal 4 con sede en Comodoro Py y fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción que tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas, entre otros delitos federales.Castelli había sido derivado por decisión del macrismo desde un tribunal oral de San Martín a un tribunal oral federal, que interviene la denominada causa de los cuadernos, en la que está procesada la expresidenta, entre otros.