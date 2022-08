El alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 comenzó este lunes por la mañana en los Tribunales de Comodoro Py con la exposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.



Se trata de la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato, con lo cual hoy será formulado el pedido de condenas que anunciaron semanas atrás cuando comenzaron la exposición que apuntó, en su mayor parte, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Cuando finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas, aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles; para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus alegatos.

Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del letrado que representa al empresario Lázaro Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar.



En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.



Entre los imputados están también el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.

También están acusados el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; los ex responsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.



A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas, por su parte, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.



Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas.

El pedido de Cristina Kirchner para ampliar su declaración