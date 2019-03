El juez federal Claudio Bonadio rechazó apartar al fiscal Carlos Stornelli de la causa por los cuadernos de las coimas en la obra pública, y advirtió que "no es posible de tolerar ni permitir" un intento de entorpecer la marcha de esa investigación.

"Se desprende claramente que los hechos alegados resultan ser manifiestamente inciertos", sostuvo el magistrado, y adjudicó los planteos para apartar a Stornelli a un propósito "de entorpecer la marcha del proceso".

"El planteo del letrado carece de motivo válido y razonado con la seriedad que requiere un acto de tal naturaleza, y parece con el propósito de entorpecer la marcha del proceso -cuestión que no es posible de tolerar ni permitir", sostuvo el juez del caso cuadernos.

En la recusación presentada por el abogado Alejandro Rúa, defensor del detenido ex funcionario Roberto Baratta, se aludió a la acusación a Stornelli por supuesto espionaje ilegal, la investigación que lleva el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Precisamente, ese magistrado declaró en "rebeldía" al fiscal porteño porque no se presentó a las citaciones a declaración indagatoria, y dio intervención a la Procuración General de la Nación, organismo del que dependen los fiscales.

Bonadio remarcó además que se "impone" el "rechazo de plano" del intento por apartar a Stornelli del caso. La decisión del magistrado, en tanto, podrá ser apelada ante la Cámara Federal.

Excarcelan a cuatro ex funcionarios kirchneristas



En la causa de los cuadernos, la Cámara Federal porteña excarceló este vierens a cuatro ex funcionarios kirchneristas detenidos en una investigación por presunta cartelización de la obra pública, abierta a raíz de declaraciones de arrepentidos en la mencionada investigación.

Se trata del ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, del ex gerente de Obras y Servicios Viales Sandro Férgola, del ex gerente de ese mismo organismo Sergio Passacantando, y de Germán Nivello, ex integrante de la Secretaría de Obras Públicas, informaron fuentes judiciales.

Los cuatro fueron apresados el 9 de marzo último por orden de Bonadio, pero el Tribunal de Apelaciones consideró que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa, y ordenó imponer una fianza.La decisión fue tomada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.