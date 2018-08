La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner presentó en Comodoro Py un documento para apartar al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli de la causa que la compromete por supuestas coimas en la obra pública.



"Solicito que V.S. se aparte del conocimiento de la causa o, en caso contrario, remita este escrito de recusación a la Cámara de Apelaciones a efectos de que resuelva la incidencia", comenzó.



En su enumeración de causas para apartar a Bonadio, Cristina explicita la "promoción de denuncias penales y juicio político antes del inicio de la causa", las "implicancias del planteo de nulidad deducido en el día de la fecha. Interés en el resultado de la causa" y la "incompatibilidad entre esta investigación y un precedente dictado por el titular de este Juzgado. Prejuzgamiento".



Por lo tanto, concluye que "se tenga por presentada en tiempo y forma esta recusación (art. 60, CPPN), incorporándose la prueba acompañada" y "se inhiba de seguir entendiendo en la causa o, en caso contrario, remita este escrito de recusación a la Cámara de Apelaciones a fin de que resuelva el planteo".



Y por lo tanto "por razones de economía procesal y a efectos de evitar nuevas nulidades, se abstenga de intervenir en la causa hasta tanto la recusación sea resuelta por sentencia firme" y "dada la naturaleza constitucional de los agravios que dan lugar a esta planteo, se tenga presente la reserva del caso federal efectuada".



Luego, hizo lo propio con el fiscal Stornelli. "En los términos previstos por el art. 71 y concordantes del CPPN, en cumplimiento de los deberes que me fueron encomendados como abogado defensor y siguiendo expresas instrucciones de mi representada, vengo a deducir la recusación del Sr. Fiscal, Dr. Carlos Stornelli, a mérito de las causales de inhibición que serán indicadas en el capítulo siguiente", inició.



En su enumeración explica que el deber del fiscal ante la falta de objetividad. En el segundo punto, siguió: "Ahora bien, en el día de la fecha he efectuado una presentación requiriendo la nulidad de todo lo actuado en este proceso".



En su petitorio, concluyó: "Se tenga por presentada en tiempo y forma esta recusación (art. 71 y concordantes del CPPN), incorporándose al incidente correspondiente el anexo acompañado", "previo trámite de ley se haga lugar a esta solicitud y, en consecuencia, se aparte al fiscal interviniente del conocimiento de la causa" y que "se tengan presentes las reservas efectuadas".



La recusación completa



