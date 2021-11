Este viernes a las 8 arranca la veda electoral que impide realizar exposiciones públicas de proselitismo y la campaña de todas las fuerzas políticas en carrera por una banca en el Congreso llega a su fin. Tras varios meses de alta exposición, los candidatos comienzan a dar los últimos pasos para renovar 127 diputados y 24 senadores. Se esperan actos de cierre de campaña electoral con encendidos discursos, numerosa militancia, creativas banderas y los clásicos escenarios llenos de dirigentes con música y papelitos o globos. El domingo, la última palabra será de los casi 35 millones de argentinos habilitados para votar.

Los postulantes para representar a la ciudad de Buenos Aires en el Congreso vienen preparando sus actos de cierre de campaña. María Eugenia Vidal encabeza la lista de Juntos por el Cambio, Leandro Santoro la del Frente de Todos, Myriam Bregman la del Frente de Izquierda y de los Trabajadores ( FIT-U), Javier Milei la de Avanza Libertad y Luis Zamora de Autodeterminación y Libertad (AyL).

También, los candidatos para un cargo legislativo por la provincia de Buenos Aires. Al tope de la lista para ingresar al Congreso quedaron: Diego Santilli de Juntos por el Cambio, Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos, Nicolás del Caño la del Frente de Izquierda y de los Trabajadores ( FIT-U), José Luis Espert la de Avanza Libertad, Florencio Randazzo la de Vamos con Vos y, por último, Cynthia Hotton la de +Valores.

.

Cuáles son los actos de cierre de campaña de Juntos por el Cambio

María Eugenia Vidal y sus compañeros de lista en la recta final para las elecciones 2021.

Ciudad de Buenos Aires

La primera candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cerrará este miércoles su campaña electoral. La cita es en la plaza Naciones Unidas, ubicada junto a la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), alrededor del monumento Floralis Genérica.



El acto contará con la presencia de los candidatos a diputados más el aporte de referentes nacionales del espacio, entre los que se mencionan a Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Martín Lousteau, entre otros.



Está previsto que los discursos comiencen minutos después de las 18 y, en la lista de oradores, están anotados Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, Paula Oliveto y finalizará Vidal. Se espera una reiteración de las consignas "Basta" y "Yo decido", que estuvieron presentes en el último tramo de la campaña de los candidatos porteños.

.





El acto repetirá la modalidad "360" usada en otras convocatorias de Juntos por el Cambio, con los candidatos en el centro de un escenario circular.

Diego Santilli con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich durante la campaña electoral.

Provincia de Buenos Aires