Se cumple un año de la creación del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la historia argentina y c ronica.com.ar conversó en exclusiva con Elizabeth Gómez Alcorta. Desde las políticas institucionales, pasando por el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo al lenguaje inclusivo.

Un mano a mano con la ministra que pone en evidencia la importancia de un cambio cultural, social e institucional para lograr la igualdad de derechos de las mujeres y las diversidades.

Crónica: ¿Qué significa ser ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad?

Elizabeth Gómez Alcorta : Significa centralmente una enorme responsabilidad. Un orgullo en términos personales pero centralmente una responsabilidad por el sentido histórico que tiene representar el primer ministerio. Un ministerio que es una conquista del movimiento de mujeres y la diversidad en nuestro país , en un momento tan transformador en términos culturales como el que estamos viviendo en la Argentina en los últimos años en materia de género.

C: ¿Por qué era necesario un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad?

EGA : La Argentina mantiene enormes brechas de desigualdad. Esto quiere decir que las mujeres y las diversidades en relación a los varones tienen menos posibilidad de acceder a derechos. Ganan menos, tienen menos posibilidades de acceder a trabajo formal, tienen menos autonomía económica, acceso a la propiedad privada, menos posibilidad de acceder a los lugares de tomas de decisiones en el mundo académico, en el político, en el sindical. Centralmente tienen asignados, en la vida y en la organización familiar, roles que las ponen como cabeza en las tareas de cuidado y que eso implica que triplican la cantidad de horas que utilizan en relación a los varones en esas tareas que son mal pagadas y desvalorizadas socialmente. T odas esas desigualdades que estoy mencionando, que son solamente algunas, tienen como contracara una enorme cantidad de violencias en distintos ámbitos de nuestra vida.

C: ¿Cómo describiría ese tipo de violencias?

EGA : La violencia física es la más grave y, obviamente, la violencia física extrema es la más grave de todas pero eso nos implica tener violencia en el ámbito laboral, en el sexual, en el institucional, en el mediático. Para poder transformar todo esto, que es un montón - para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se necesitan 200 años para achicar esas brechas- , para que sean menos, se necesita que el Estado cumpla un rol enorme. No alcanza el movimiento desde la sociedad civil , el movimiento de mujeres , sino que se necesita un Estado muy comprometido. Es como que al mundo que gira en un sentido, hay que primero ponerle el freno y después empezar a hacerlo marchar al revés.

C: Por eso es importante el rol del Estado ...

EGA : No solamente significa crear un ministerio, porque la función más importante que tenemos es lograr transversalizar y que esta mirada esté presente en cada ámbito de nuestro Estado. En cada ámbito de nuestros ministerios, en cada política de vivienda, de economía, de salud, de educación, en todas las provincias, en todos los municipios. Ese es el trabajo que tenemos y por eso es tan importante.

C: En este primer año del Ministerio, ¿fueron los puntos más importantes en los que se pudieron avanzar?

EGA : Primero se puso en marcha un ministerio, esto es algo que puede parecer invisible pero es necesario para todo lo demás. Después, logramos de un modo participativo y federal construir un Plan Nacional de Acción Contra las Violencias para los próximos dos años, con una enorme cantidad de programas. El más importante es uno creado por decreto , el Plan Acompañar , que establece un acompañamiento económico desde el Estado Nacional para las mujeres que están en riesgo por su situación de violencia de género con un aporte por seis meses equivalente a un salario mínimo, vital y móvil . Después montamos en un año una muy potente política de cuidados, creando una mesa interministerial, creando una comisión redactora de un ante proyecto, con una campaña nacional de cuidados federal, y creando un mapa federal. El decreto de cupo laboral trans que garantiza el 1% en el empleo público para las personas travesti trans, es un paso enorme frente a una de las poblaciones más vulneradas que tenemos. Además, hemos capacitado a las máximas autoridades de todo el Poder Ejecutivo, de los ministerios, de muchísimos organismos descentralizados en la Ley Micaela . Es una herramienta estratégica para las transformaciones , para poner ese freno primero y poder empezar a dar marcha para atrás.

C: Fue un año difícil por la pandemia del Coronavirus en Argentina…

EGA : Ha sido un año en condiciones muy difíciles por la pandemia, no sólo para la gestión sino sobre todo para las mujeres y las diversidades porque la pandemia ha profundizado las desigualdades y las violencias que son estructurales . Esperamos el año que viene con mejores condiciones poder avanzar mucho más que lo que hemos hecho este año.

C: ¿En qué estadío está el Plan Acompañar?

EGA : Firmamos convenios con muchos municipios. Para la semana del 25 de noviembre se había hecho el primer corte, de las primeras que se logró ingresar, pero ya está en marcha. Hay que pensar que es un programa que requiere un entrenamiento a cada provincia ya cada municipio. Todas las provincias ya lo tienen en marcha a partir de las áreas de género provinciales.

Elizabeth Gómez Alcorta junto al presidente Alberto Fernández en la presentación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias .

C: ¿Cuán cerca se está de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?

EGA : Estamos cerca y con muchas expectativas de que así sea. Ahora queda un lugar fundamental que ocupa el Congreso y los consensos que se requiere en el marco de la letra fina del proyecto pero somos optimistas de que estamos bien para este jueves y que después en el Senado estarán también dadas las condiciones para obtener los consensos, que ha sido lo que en el 2018 impidió que sea ley. Tenemos expectativas de que efectivamente esta vez sí sea ley.

C. ¿Cree que la sociedad está preparada para esta ley?

EGA : En la sociedad, creo que después del 2018 hubo una transformación muy grande, sobre todo en términos de que dejó de ser un tema tabú. El aborto es un tema del cual se habla, se discute, se debate, se toma posición. Hay que decir que nadie va a estar obligado a hacer lo que no desee. No es una ley que promueve el aborto. Es una ley que da condiciones seguras para aquellas personas que están decididas a hacerlo . En ese sentido, me parece que aquellas personas que no están de acuerdo con la práctica, podrán perfectamente mantener su posición y sus decisiones en el caso de que en algún momento estén cursando un embarazo.

C: ¿Y qué sucede con el sistema de salud?

EGA : Por lo que venimos hablando con el Ministerio de Salud de la Nación , lo que estiman, a la inversa de lo que se sostiene en algunos lugares públicamente, lo que se va a reducir son una enorme cantidad de internaciones hospitalarias producto de los abortos inseguros , que ronda cerca de los 40 mil en los últimos años, antes eran aún más. Y hay que decir también que hoy por hoy, hasta la semana 14 de gestación, en su gran mayoría, las interrupciones se pueden llevar adelante por medios medicamentosos . En caso de que se apruebe la ley, no es que se van a requerir intervenciones quirúrgicas, utilización de camas, ni mucho menos. En general con el acompañamiento médico, con la receta, con la toma de los medicamentos y con el acompañamiento posterior de cómo va ese tratamiento por la interrupción, no hay forma de pensar que va a estresar el sistema de salud.

C: ¿Cuánto se sabe de cómo se está implementando en la Argentina la Ley de Educación Sexual Integral (ESI)?

EGA : Venimos trabajando con el equipo del ministro de Educación Nicolás Trotta desde el principio de la gestión, que este año ha sido muy particular porque las clases no han sido presenciales. En los cuadernillos Seguir Educando se incluyó de modo transversal, lo mismo que en los programas de radio y televisión, que se hicieron durante todo el año en todo el país y se siguió trabajando para incorporar los contenidos de ESI . Hace un mes, por primera vez, un observatorio de aplicación de ESI, que está integrado con la sociedad civil y varios organismos nacionales, para poder hacer su seguimiento, y se sostuvo la incorporación de los contenidos.

C: Muere una mujer cada 30 horas aproximadamente víctima de femicidio. ¿Cómo se revierte esto?

EGA : Las violencias extremas vinculadas a género como femicidios, travesticidios, transfemicidios, tienen una tasa alta estable en nuestros país , por lo menos en la última década. Suponemos que este año producto de la pandemia esta tasa se va a elevar un poco lamentablemente . Primero se necesitan las transformaciones culturales porque las violencias contra las mujeres todas, no obedecen en términos de seguridad. Necesitamos transformar culturalmente, y primero es trabajar en clave de igualdad. Obviamente esas transformaciones son en el mediano plazo. En el mientras tanto que esas transformaciones se den y den autonomía a las mujeres, económica, en sus cuerpos, en sus decisiones, es la verdadera agenda que trabaja proactivamente contra las violencias.

C: ¿En esto han trabajado también junto a otros ministerios?

EGA : Lo que tenemos es un trabajo muy coordinado que hemos puesto en marcha como parte de este Plan de Acción Nacional Contra Las Violencias , con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia , creando un programa de abordaje integral justamente contra las violencias extremas . Por un lado para poder trabajar todo lo que tiene que ver con control de armas , con la capacitación a las fuerzas de seguridad , los poderes judiciales, para poder ver en dónde el Estado falla cuando una mujer que está en una situación de violencia de género está pidiendo asistencia o ayuda al Estado. En cualquier lugar, porque es lo mismo una comisaría, un juzgado, una fiscalía o un área de género de un municipio. Hay que trabajar en eso y es clave trabajar en prevención de las violencias, trabajar con masculinidades . Hemos trabajado durante décadas con las mujeres para pensar las violencias y es el momento de poder pensar las masculinidades. Estamos llevando adelante la primera Campaña Nacional de Prevención de las Violencias que va a durar muchos meses y que pusimos en marcha el 25 de noviembre, " Argentina Unida Contra las Violencias" . Que establece distintos componentes, está dirigida a distintas personas, a distintas franjas etarias, en distintos lugares del país. Las campañas no pueden ser iguales en un país federal y tan diverso como es el nuestro.

C: ¿El lenguaje inclusivo llegó para quedarse?

EGA : Es una herramienta más para interpelar socialmente . Interpelar sobre lo que naturalizamos, lo que callamos, a quienes no nombramos, es eso. Hay algunas cuestiones del lenguaje inclusivo que creo que deberían llegar para quedarse, como tratar de hablar en los términos genéricos todas las veces que se pueda . Se puede hablar de persona en lugar de varón o mujer porque siempre estás excluyendo. Hay muchos modos, que una vez que vimos la potencia que tiene el lenguaje para callar o para invisibilizar, que se pueden incorporar perfectamente. Hay otras partes del lenguaje inclusivo que a veces está vinculado a los modos de hablar, a la utilización de la "e", que entiendo, todavía tiene un destino incierto pero que no deja de ser una herramienta más para hablar de lo que cuesta tanto , que son aquellas subalternidades. El patriarcado se maneja con jerarquías y el masculino es una jerarquía superior a otras que son subalternas. El lenguaje ocupa un lugar predilecto, como en cualquier cultura, utilizar esa herramienta es una posibilidad maravillosa que tenemos.

C: Hay quienes no aceptan el lenguaje inclusivo.

EGA : A mi me llama mucho la atención el enojo que genera el lenguaje inclusivo, sin embargo para mi los lenguajes son dinámicos, las lenguas son dinámicas. La utilización es dispar como podemos ver en distintos lugares. Como se puede ver en una misma ciudad como distintos grupos o sectores utilizan terminologías distintas para hablar de lo mismo. Bienvenido sea para mi todo aquello que nos permita pensar y pensarnos, y creo que en definitiva el lenguaje inclusivo es eso.