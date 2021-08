Con la presencia del presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros funcionarios, se realizó este mediodía en Tecnópolis el lanzamiento de la segunda etapa de "Argentina Programa", plan mediante el que se capacitará a 60.000 jóvenes y comprende subsidios de 100.000 pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. El acto se realizó durante la apertura de la Semana de las Juventudes. ¿A quién apunta? "Argentina Programa" es un plan de formación de programadores que ofrece oportunidades para que accedan de manera igualitaria a los empleos del futuro que hoy son demandados por el sector del software. En esta segunda etapa -denominada #YoProgramo- se capacitará a 60.000 jóvenes desde ahora hasta fin de año. Hubo ya una primera etapa, de formación más básica, denominada #SéProgramar. El módulo que comienza ahora es para profundizar conocimientos.



La iniciativa lanzada por el Ministerio de Desarrollo Productivo consiste en una capacitación en dos etapas: una en un curso asincrónico de dos meses sobre introducción a la programación, y otra que implica una cursada en modalidad mixta durante seis meses con contenidos específicos relativos a los perfiles demandados por el sector. . El sitio oficial informa que la capacitación del plan Argentina Programa tiene una carga horaria total de 60 horas, lo que implica un tiempo de dedicación mínimo de nueve horas por semana. Cabe destacar que, si el estudiante no resuelve ningún ejercicio durante la primera semana de curso, el usuario se dará de baja. Al finalizar el curso, si se resolvieron al menos 200 ejercicios correctamente, se podrá rendir un examen final y obtener un certificado que valide los conocimientos. Si no se aprueba el examen, se podrá rendir un recuperatorio. Si se aprueba el examen, el alumno podrá acceder a una segunda capacitación en la que se van a profundizar los conocimientos en programación y podrá recibir asesoramiento para vincularse con el sector productivo e introducirse en el mundo laboral. De esta manera, el plan tiene como finalidad generar 100.000 puestos de trabajo, en una industria que se maneja con altos salarios, que pueden llegar hasta los $300.000. Subsidio de $100.000 "Argentina Programa" permite que cada joven que cumpla con requisitos de avances en el curso pueda acceder a una tarjeta del Banco Nación con 100.000 pesos de subsidio para adquirir computadoras y un estímulo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que otorgará tarjetas para conexión gratuita a internet. En concreto, podrá contar con la suma de hasta $90.000 para la adquisición de una computadora, que deberá ser utilizada en un plazo que no podrá exceder los seis meses desde su acreditación. El remanente de gasto, hasta $10.000 quedará a cuenta de los desembolsos siguientes: tres aportes bimestrales consecutivos e iguales, debiendo cada uno de ellos ser destinados al pago de servicios de conectividad y/o a servicio de transporte público en el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). . Los modelos y versiones de computadoras para la compra las pondrá a disposición de los beneficiarios el Banco Nación, a través del apartado “Tienda BNA”, donde se podrán consultar los detalles y prestaciones de cada dispositivo. ¿Quiénes pueden ingresar? -Los inscriptos en el segundo módulo de formación de Argentina Programa. -Los estudiantes que no cuenten con un empleo formal en relación de dependencia. -Se encuentren adheridos en el Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes en las categorías A o B y no perciban ingresos en relación de dependencia. -Cuenten con un trabajo registrado por el cual perciba ingresos menores a dos SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil). . Requisitos para inscribirse -Ser mayor de 18 años. -Haber terminado el secundario. -Tener acceso a internet. -Tener acceso a una computadora de escritorio, notebook u otro dispositivo móvil. -Ser residente argentino. El sitio oficial indica que las vacantes de esta segunda edición se asignaron a personas que se habían preinscripto en octubre de 2020; sin embargo, en el caso de no haber sido seleccionado, se adjudicará un lugar a lo largo del año y próximamente se abrirán nuevas inscripciones.