Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

El gobierno cambió su estrategia de campaña electoral, que ya comenzó en forma parcial. Durante los 27 días que estuvo descansando en el sur, con algunas interrupciones -viajes, audiencias y otros menesteres-, el presidente Mauricio Macri resolvió, "o le sugirieron" que cambie, su enfoque para ganar votos: en lugar de hablar o anunciar temas socioeconómicos, energizar el enfoque en la lucha contra la inseguridad. De allí que en la primera reunión de gabinete a su regreso de las vacaciones no se habló una sola palabra de la crisis que atraviesa el país en el campo económico y social.

Sólo las inundaciones en el norte y, de inmediato, la aplicación de medidas en todo el territorio para luchar contra la delincuencia en las fronteras y en las calles de todo el país. La decisión surge, sin duda, porque, en lo que hace a la política económica, no dan pie con bola, y en cuanto a lo social siguen faltando las medidas para poner punto final al malestar existente en la población. Macri habló de su entrevista con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, y la visita de éste a la Argentina, de las inundaciones en el Chaco y de los próximos viajes -adelantados por esta columna hace tiempo- a la India y a Vietnam, país este que desmintieron cuando lo publicamos.

Mañana, Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal irán hasta Ezeiza. Allí, luego de una reunión de gabinete, se inaugurará la temporada de verano de las piletas que Juan Domingo Perón hizo construir en 1950 para los niños y los trabajadores. También habrá un encuentro con juveniles, y en esa oportunidad el jefe de Estado hablará brevemente. Es un lugar de ensueño, construido en la época del líder de los trabajadores, donde una frondosa arboleda y diferentes lugares de recreación fueron utilizados en ese entonces con el apoyo de la Fundación Eva Perón. Más tarde, Macri y Vidal inaugurarán obras en Mercedes y Suipacha.

"No, pero sí..."

Ni bien llegó, se reunió con todo el gabinete. Se sumaron representantes de seguridad de varios puntos del país para tratar ese tema. Días antes, Crónica HD anticipó el contenido de esta conferencia. Algún sector oficial de la Casa Rosada salió a desmentirlo de inmediato. Después, cuando efectivamente se produjo, hubo silencio y se confirmó la primicia de nuestro medio. Como dijo alguien: "No, pero sí...", teníamos razón. Patricia Bullrich confirmó que este encuentro con los organismos de seguridad se realizará "a diario" y con la presencia del Presidente.

Consejo Federal

El gobierno analiza la creación de un Consejo Federal e Interministerial para coordinar el ingreso de extranjeros con el control directo de todas las provincias. En una reciente reunión en la Casa Rosada, el titular de Migraciones, Horacio García, hizo conocer esa propuesta ante los miembros del gabinete y la ministra Patricia Bullrich amplió detalles de la forma en que se enfocará el nuevo organismo. Esto tiene mucho que ver con el ingreso de miles de personas que vienen de Venezuela, como también de otros extranjeros, que desde ahora será controlado más estrictamente en esta nueva modalidad dispuesta por el gobierno argentino.

Al pie de la letra

Recorremos el espinel de los domingos de este bloque numerado.

Está dentro de Breves y Sabrosas y nos dice en el ítem 1 sin duda la gente tenía razón. El Fondo Monetario Internacional se ha convertido en el Ministerio de Economía del gobierno. La frase, contagiada en todos los sectores, se alinea teniendo en cuenta la afirmación sorprendente del titular de Hacienda, Nicolás Dujovne: "Estamos cumpliendo estrictamente lo pactado con el FMI en lo que hace al gasto público. Gastamos lo que hemos firmado". Ah, y dijo algo más: "Llegaremos al déficit cero". ¿Será como lo de "pobreza cero"? Como se ve, se cumple al pie de la letra lo que dice el Fondo.

El número 2: llegó a oídos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, la voz -no muy estridente- que proviene de una CGT que parece despertarse: "Por supuesto que están dadas las condiciones para un paro general". ¿Quién articuló la frase? Carlos Acuña, uno de los conductores de la central obrera. El concepto fue comentado por el propio ministro con el Presidente. Hay más.

El número 3: resuena en el Ministerio del Interior, donde pasan todos los detalles políticos, hasta lo más mínimo. Se trata de los movimientos que se advierten en una legisladora de gran capacidad y bien enérgica: Graciela Camaño. La esposa de Luis Barrionuevo no se achica ante nada y ahora respalda con claridad la candidatura de Roberto Lavagna. En el gobierno están abriendo los ojos y de qué manera.

El número 4 es la perlita: lo inconcebible de algunos programas. El caso de "Jugar en familia", que ofrece Canal 13. El otro día se comentó en la Rosada la falta de respeto al público de un participante que habló de "las flatulencias", pero de forma grosera. Hasta hizo gestos de tocarse el lugar con los dedos y después chupárselos. El conductor, Guido Kaczka, no sabía qué hacer. Algo muy repugnante. Hernán Lombardi, ¡controle!

El número 5 impacta: la Unión Industrial anunció que la actividad retrocedió casi el 10% el mes pasado y tuvo una caída superior al 3% en los primeros 11 meses del año pasado. Le hizo llegar un informe amplio al ministro Dujovne, quien el jueves por la noche tuvo una larga reunión con Macri en la Casa Rosada. Dicen que la UIA quiere ver al Presidente.

En el número 6, la satisfacción en un gremio: los trabajadores de la fruta de Río Negro recibieron un aumento del 42%. La Uatre dio la información y su titular, Ramón Ayala, se sumó al alegrón. Por fin una a favor de los laburantes. Telón del bloque.

Del brazo y por la calle

Habíamos adelantado en esta columna el propósito de Macri de realizar una gira por todo el país para marcar el escenario de la campaña electoral. El foco en el que basará su discurso, reiteramos, será la lucha contra la violencia y la inseguridad, dejando de lado los candentes y graves temas que no pueden solucionarse: la economía y la situación social. Pero ahora también dispuso realizar "caminatas" por el Gran Buenos Aires, y quizás "por todo el país", con una de las figuras que logra un fuerte respaldo para Cambiemos: Vidal, la gobernadora bonaerense. Sin duda quiere ir del brazo con ella, porque pinta muy bien para ser reelecta como mandataria del primer Estado argentino y quizá, si las alternativas se modificaran, para alcanzar la presidencia de la Nación. Los números le dan bien a la dama y no tanto al líder de Cambiemos. El hecho es que Macri tiene un programa de reuniones y salidas con la que comanda la provincia en lugares donde las encuestas marcan una preferencia clara -aunque no abrumadora- por el peronismo. Allí el oficialismo tendrá que lucharla, ya que se trata del bastión electoral más importante del país y del cual surgen las figuras que, si triunfan, se sientan después en el sillón de Balcarce 50. Habrá que estar atento a todos estos encuentros. Esperemos que los sectores de prensa del gobierno abran bien las puertas para informar. Hasta el domingo.