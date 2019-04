Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

No aclaran, confunden

Cuando se anunciaron las medidas, la incertidumbre en el país, en lugar de disminuir, aumentó. La ausencia del presidente Mauricio Macri en los anuncios añadió un clima de mayor inquietud y preocupación en la gente. Sin duda, las decisiones fueron tomadas sin un criterio claro; sin contenidos netos para un alivio efectivo. Hasta le llamaron “pacto de caballeros” entre el gobierno y los empresarios. La mayoría lo tomó con total descreimiento. Ya se hizo varias veces y nunca tuvo resultados positivos. Sí dentro de los gobiernos populares que tenían un plan definido, concreto y bien estructurado. Ahora se parece, sin duda, a cierto manotón de ahogado de un gobierno que no puede bajar la inflación.

En este pacto de caballeros se habla de “precios cuidados”, se menciona el concepto “control de precios” -que los funcionarios desechan directamente- y otras terminologías de supuesto apoyo a la gente que nadie entiende y sólo tiene títulos como “frenar los precios por varios meses”, no aumentar los servicios “por algún tiempo” y reconocimiento tácito del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de que “lo que se hace tiene similitud con lo realizado por el gobierno anterior”.

De todos modos, mientras se formulan las “tapadas de agujeros”, como lo calificaron algunos, los precios siguen aumentando hasta dentro de cuatro o cinco días, como también dijo el ex periodista y hoy ministro, cuando “se aplicarán las medidas correctamente”. Ante todo este desconcierto que no tuvo reacción positiva de los sectores protagonistas, ni del pueblo -por lo menos hasta el momento-, se esperan para mañana lunes entrevistas de empresarios enojados con el gobierno. “Hemos pedido hablar con el Presidente”, dijeron algunos, y de allí surgió la posibilidad de encuentros en la jornada venidera. Todo este desacople en las líneas oficiales incluye una serie de movimientos que vamos a tratar de difundir en el curso de nuestra habitual columna dominical.

Rostros apesadumbrado

Ahora que se encuentra en Córdoba con su familia para recibir las Pascuas, el presidente Macri debe estar pensando por qué no apareció el miércoles para hacer los anuncios.

Metiéndonos en medio de las especulaciones, con algunas fuentes fidedignas, digamos que la noche anterior Macri y su círculo rojo se reunieron. Trataron de ponerse de acuerdo en cómo podía formularse el anuncio. El asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, el “cerebro” de las imágenes del gobierno -cada vez más debilitadas-, consideró que se debía ir a saludar a una familia -la misma con la que el jefe de Estado se había encontrado un año atrás- y allí abrir lineamientos de las decisiones.

Antes se pensó que hablara al pueblo “en vivo y en directo”. No hubo caso. Después, que lo hiciera grabado. Tampoco se aceptó. Ni hablar de conferencia de prensa. Hubiese sido muy incómodo contestar preguntas sin tener realidades a la vista. Se buscó entonces la visita. No logró un solo voto a favor en lo que hace a la reacción de la opinión pública. Además, no se entendió nada de lo que dijo.

Sólo quedó que tres ministros fueran al ruedo y se arreglaran “como pudieran”, según consignaron algunas voces. Así fue. El economista Dujovne se ubicó en el medio, y a los costados sus pares Dante Sica (Trabajo y Producción) y Carolina Stanley (Desarrollo Social y Salud). El ex periodista se lanzó a decir lo que tenía que decir y los dos restantes trataron de salvar el momento. Sus caras fueron por demás elocuentes: los tres, apesadumbrados totalmente. Lo demás ustedes lo conocen. Frenar los aumentos, congelar o acordar precios, dar algunas facilidades a jubilados y algunas otras cosas. Cómo parar los aumentos y la inflación, hasta ahora, sólo Dios lo sabe.

¿Y mañana?

El Presidente, que durante su gestión se tomó más de 2 mil días de descanso -es una manera de decir, claro-, regresa esta noche, y mañana en la Casa Rosada recibirá a su colega de Bolivia, Evo Morales. Hablarán del tema gasífero y diferentes problemas que se suscitan en torno a esa cuestión. También podría inaugurarse un servicio aéreo entre los dos países, pero no hay certeza sobre ello.

Después, Macri debe recibir a funcionarios de la provincia de Buenos Aires para implementar las medidas adoptadas. Inclusive con la presencia de la gobernadora, María Eugenia Vidal. Tampoco hay seguridad de que este encuentro se realice finalmente. Sí se abre la posibilidad de una reunión de gabinete, la cual es habitual casi a diario. Lo que se especula desde hace horas es que un núcleo de empresarios quieren verlo para plantearle una serie de rechazos a las recientes medidas. Dicen que ya está en la agenda presidencial, pero... De aquí en más nadie sabe lo que pasará con los precios, con el calendario político y otras cuestiones que sin duda crean aún más recelo entre la población.

La bronca de Peña

En estos días de verdadera carrera electoral surgen polémicas y discusiones por todos lados. En el gobierno, las controversias se dan por evitar que se revelen cuestiones bien reservadas, y en la oposición se producen en la búsqueda de unirse de una manera u otra. Hay material de todo tipo para la ansiosa prensa que busca hasta los mínimos detalles. Aquí, en Breves y Sabrosas, hurgamos pero dentro de una línea criteriosa y que tenga el máximo de verdad.

Por ejemplo, nos comentaron que el joven jefe de gabinete, Marcos Peña, estaba bastante enojado porque se filtró una encuesta sobre los dos principales candidatos para los comicios nacionales. Esa ira tenía su razón: decía que Cristina Fernández de Kirchner aventaja a Macri por más de diez puntos porcentuales. Y otra encuesta hasta lo muestra tercero al Presidente. La empresa que hace los relevamientos es oficialista, lo cual demuestra que la ex presidenta toma cada vez más vuelo en el electorado. Y otro que preocupa es el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien no habla pero va sumando reuniones que sirven para contrarrestar al gobierno.

Desde otro ángulo de la información: la diputada nacional Elisa Carrió habló varias veces por teléfono con Mario Quintana, quien alguna vez fuera echado del círculo rojo. Ahora volvió a tomar fuerza y Lilita le ha dicho que en cualquier momento se aparece por Casa Rosada. Pero por ahora no. En el curso de esta Semana Santa que concluye, nada de declaraciones periodísticas. Sólo rezos.

Otro tema: a Mario Puertas, nuestro compañero de la Rosada, se le caía la baba. Su hija Camila está cumpliendo 19 años. Mamá Amalia se emociona a cada instante y nosotros le mandamos felicidades a la niña.

Para tener en cuenta: ciclos de capacitaciones, cursos, seminarios, conferencias e investigaciones se dictan de acuerdo con un convenio firmado por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y la Fundación Excelencia. Lorenzo Pepe, el director del instituto, le dijo a la prensa que son trabajos específicos que abarcan temas de gran interés para todos los sectores de la sociedad. Hay un hecho que, como la inflación, obsesiona al gobierno: el riesgo país. Está superando los 850 puntos. Para colmo, caen las acciones de empresas argentinas en las bolsas del exterior. Por eso el Presidente pidió una rápida reunión con los economistas oficiales ante un informe que le presentaron y que realza que “así la Argentina no puede superar la situación económica”. Atenti con esto. Pasamos al siguiente bloque.

Llamado a gobernadores

El Presidente llamó a los gobernadores de Cambiemos para establecer un plan que apoye las medidas socioeconómicas anunciadas. En el curso de la semana habrá encuentros en la Casa Rosada o en Olivos. Pero además, esferas bien informadas constataron que hay sugerencias para que gobernadores opositores pisen también la Casa de Gobierno y acuerden coincidencias y opiniones acerca de las disposiciones tendientes a aliviar la situación del país. Se esperan respuestas.

A no descuidarlos

El gobierno analiza la situación de los científicos. Esto sucede porque el Conicet fue reconocido mundialmente por encima de la NASA. Está ubicado en el puesto 21 en una lista de 484 instituciones, y se ubica por arriba de la NASA. Este ránking, elogiado por todo el mundo, aquí en la Argentina se observa sin la mínima atención de las autoridades. Por eso, según trascendió, la data llegó hasta las propias barbas presidenciales, quien sugirió un estudio rápido de cómo están los científicos y la forma en que puede evitarse su fuga del país. Hay que retenerlos, señores, con mejores sueldos y mejores elementos para investigar y trabajar.

Hasta el domingo en estas páginas y el miércoles, a las 22.30 en Crónica HD. Felices Pascuas para todos.