El juez federal de Dolores, Martin Bava, rechazó este miércoles la recusación que le presentó el ex presidente Mauricio Macri y le fijó nueva fecha de indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017.



El magistrado convocó al ex mandatario para el 28 de octubre a las 12 del mediodía en lo que es la tercera fecha que le fija luego de que Macri no se presentara el 7 de octubre (porque estaba fuera del país) ni esta mañana.



Al rechazar la recusación en su contra, el juez aseveró que no se encuentra comprendido “en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal y que las invocadas por el nombrado son manifiestamente improcedentes”.

.

Por su parte, la querella mayoritaria de losdel, representada por la abogada, solicitó este miércoles laen la causa que investiga elsobre los parientes de los tripulantes del submarino, luego de que el expresidente no se presentara en la"Deberá tenerse por no presentado a la indagatoria y" contra el expresidente Mauricio Macri en forma inmediata", reclamó Carreras en el escrito entregado a Bava.La abogada le pidió al juez tener por "acreditada la reticencia del encartado Mauricio Macri y la incomparecencia injustificada del reo Macri" ycon el fin de garantizar suen el caso.

La letrada querellante dio por acreditada una "conducta dilatoria en el imputado" en base a una línea de tiempo que trazó desde la denuncia por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.



La apertura de la investigación derivó en la citación a indagatoria a Macri, que ya fue postergada una vez porque estaba en el exterior y derivó en la segunda convocatoria prevista para esta mañana, a la que Macri -tal como había adelantado ayer- no concurrió.

Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan y abogado de una de las querellas (Télam).

"Represento a un gran número de familiares y a cinco de las siete mujeres sobre las que se realizó inteligencia ilegal sin olvidar que son familiares directos que primero perdieron un ser amado a manos del Estado, el mismo Estado que era gobernado por quien las mandó espiar o quien se benefició con esas tareas de inteligencia sobre ellas", recordó la abogada.



Esas víctimas del espionaje "saben que, en caso de dejar sin conducirlo por la fuerza pública a prestar declaración a Macri o al menos que cumpla como cualquier ciudadano, quedará impune por siempre".



"Saben que Macri detenta poder, un poder que ellas, las mujeres y familias jamás tendrán", concluyó.

.

La abogada Valeria Carreras, solicitó la detención de Mauricio Macri.

"No todo lo que brilla es oro"

Luego de que el expresidente Macri anunciara ayer a través de Twitter que no se presentará a laprevista para esta mañana por la, la querella realizó la presentación y pidió la orden de detención contra el exmandatario "a fin de que comparezca" ante el juez."Los fundamentos tienen que ver con todos los incumplimientos y el perfil reticente que tuvo el expresidente todo este tiempo", explicó la abogada este jueves en sus declaraciones y agregó:"Realizamos una presentación espontánea a fin de poner blanco sobre negro. Estamos frente a un ciudadano con privilegios que no cumplió su deber de presentarse ante el juez", sostuvo también.

En otro comunicado difundido después, titulado "No todo lo que brilla es oro", la abogada Carreras sostuvo que "desde esta querella mayoritaria queremos manifestar nuestro apoyo total, aún con marcadas diferencias respecto del juez subrogante Dr Martín Bava" y aclaró que lo hace "frente a los términos agraviantes e incluso cínicos de la recusación presentada por la defensa del reo Macri".



"Tal como anticipamos se queja el imputado de 'no haber tenido tiempo de ver la causa', cuando sabemos que tuvo 19 días y que tuvo oportunidad de acceder antes del momento en que lo hizo", expresó.

.

Asimismo, sostuvo que "más allá de exagerar hasta el paroxismo la importancia de giros idiomáticos utilizados por el Juez, advertimos que en la recusación el encartado procede a quejarse enérgicamente de causas mencionadas en el auto de llamado a indagatoria que lo tienen a mal traer".advirtió la abogada en el comunicado y dijo que " se refiere a la primer causa por pinchaduras de teléfonos que cita el Juez Bava, se refiere al rol de Aguad en ese caso habiendo realizado la misma denuncia que esta querella mayoritaria días después".En ese sentido, la abogada manifestó en el comunicado que "se refiere también a la causa por la escandalosa contratación de empresa de búsqueda, que fuera direccionada desde Ministerio de Defensa del Macrismo, también denunciada por esta querella mayoritaria".Así, preguntó: "Que será lo que tanto agravia al expresidente?. Acaso que alguien advierta que éntrenlas múltiples causas del ara San Juan el común denominador es él?".

.

"Queremos que el ex presidente se quede tranquilo porque desde esta querella estaremos encima de cada detalle y cada paso procesal, para que se haga justicia", manifestó y agregó que " eso implica garantizar su derechos, algo que no le fue respetado ni a los tripulantes ni a sus familias durante su gobierno".En tanto,, padre de uno de los tripulantes dely abogado de una de las querellas que se siguen por el hundimiento del submarino, consideró que Macri necesitabaa los familiares de las víctimas, al referirse a la causa por"Yo entiendo que (Mauricio Macri) necesitaba manipularnos. Nos han mentido desde el primer día cuando desapareció el submarino y nos dijeron que solo era un problema de comunicación y después nos enteramos del incendio", sostuvo Tagliapietra en diálogo con Radio Del Plata.En ese sentido, el letrado agregó: " Hicieron todo lo posible para que nunca encontráramos el submarino y en el medio nos espiaron. Puedo asegurar que lo que hay en el expediente es solo una partecita de todas las tareas que realizaron contra nosotros".

.

Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan y abogado de una de las querellas (Télam).

Por su parte, Macri recusó al juez Bava por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" y, a raíz de ello, pidiópara este miércoles, en tanto la querella mayoritariaComo respuesta a las presentaciones de Macri, el juez Bava emitió a media mañana una resolución en la cual abrió un " incidente" con miras a resolver " lo que por derecho corresponda" sobre el planteo de recusación en su contra.

Poco antes, en dos presentaciones al juzgado, el abogado Pablo Lanusse, que representa al expresidente, recusó por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" al magistrado, que citó a Macri a indagatoria y le solicitó que deje sin efecto la indagatoria hasta que ese planteo esté resuelto y quede firme.



Allí se sostuvo que Bava mostró "prejuzgamiento" en el escrito del 1 de octubre último en el que citó a declaración indagatoria a Macri como presunto responsable de las maniobras de espionaje ilegal que se efectuaron desde una base de la AFI en Mar del Plata a los familiares de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan.