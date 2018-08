La situación económica del país



"Lamento mucho que no haya funcionado el proceso como lo habíamos previsto con el tema de baja inflación".



"Estamos en una situación de suma tensión que no terminó porque, justamente, hasta que no les demostremos a los mercados que estamos consolidando la baja del gasto público, todos nos pegan".



"Soy optimista, vamos a salir bien, estamos armando un buen presupuesto para el 2019 y la Argentina va a retomar el camino del crecimiento ya sin sequía".



"Tenemos que bajar el déficit fiscal y bajar impuestos . En esta emergencia estamos discutiendo aceleradamente con todos los gobernadores de la oposición y los nuestros, cómo vamos a cumplir 1,3 de déficit primario el año que viene y equilibrio primario en el 2020".



"Esta crisis es distinta a la del 2001 por varias razones porque hoy estamos reinsertados en el mundo".



Casos de corrupción y la justicia



"Yo no hago lo que me conviene a mí, ni a mi Gobierno, sino lo que le conviene el país. Al país le conviene que haya un sistema judicial independiente, que uno no esté ahí manipulando y presionando para que sucedan o no sucedan las cosas".



"Muchos me dicen que no me conviene (que Cristina Kirchner vaya presa), pero esto que pasa le conviene al país, es fundacional para la Argentina".



"Yo digo que en la Argentina en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix como nunca antes porque esto es superior a ver Netflix".



"Me avisó que se iba a presentar (Ángelo Calcaterra). Lamento mucho porque tengo un profundo afecto pero es el ejemplo de que acá nadie tapa nada".



"Confío plenamente en la gobernadora, no hay ninguna posibilidad de que la gobernadora tenga algo que ver con tomar un peso que no sea el de ella".



El trabajo



"Hay que abrir la cabeza para preparar a la gente para los trabajos del futuro. Estamos apuntando mucho para desarrollar la capacidad emprendedora de los ciudadanos. En el emprendimiento el turismo tiene un rol fundamental".



"En ese sentido, la argentina tiene mucho para ofrecer, y estamos poniendo mucho énfasis en eso con la conectividad aérea. Creemos que el turismo es una maquina de empleo maravillosa".



Posible reelección



"Si tengo que seguir colaborando lo voy a hacer. Si la vocación de continuar en la línea de cambio está, yo no voy a decir que no".



"Kirchner" en establecimientos



"En todos los países esperan décadas antes de ponerle el nombre de algún ex presidente o ex dirigente a un lugar público. Está en debate cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner. En cuestión de tiempo va a suceder".



Análisis internacional



"Tengo una gran relación con el presidente Xi Jinping, y una gran relación con Donald Trump y siento que están buscando el equilibrio; ojalá lo logremos antes porque cuando ellos hacen eso (la pelea comercial) los que estamos ahí siempre dependiendo de los mercados sufrimos las consecuencias".



"En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos atropellando a la oposición y a todos, no solamente la oposición sino de los ciudadanos en general. Se ha perdido el valor de la vida, el cuidado de las personas, el abuso del poder".



"Hemos hablado en Lima, en la última cumbre, y estamos en tiempos de cambios de gobierno, pero cada vez hay más consenso acerca de tomar medidas más contundentes para ayudar a los hermanos venezolanos"



"Hoy Brasil cambió muchísimo su visión y soy optimista en que vamos a ir una agenda de integración mucho más acelerada que nos va a venir muy bien, porque si algo tiene la Alianza del Pacífico es un nivel de apertura e integración al mundo muy grande, de la que nosotros carecemos".



